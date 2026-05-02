चॉकलेटी से भरी हुई कुकीज बनाने की आसान रेसिपी, जो सभी को आएंगी पसंद

कुकीज का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक, के मुंह में पानी आ जाता है। खासतौर से अगर कुकीज चॉकलेटी से भरी हों तो इसका मजा ही कुछ और है। सोशल मीडिया पर इन कुकीज की रेसिपी काफी लोकप्रिय हो रही है। आइए आज हम आपको इस कुकी को बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह डेजर्ट आपके परिवार और दोस्तों को खुश करने का बेहतरीन तरीका है।

#1 पहले बनाएं कुकी का मिश्रण सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मक्खन और चीनी को डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक फेंटें, जब तक यह हल्का और फुला हुआ न हो जाए। ध्यान रखें कि मक्खन कमरे के तापमान पर होना चाहिए, ताकि इसे फेंटना आसान हो जाए। इसके बाद इसमें वनीला का अर्क डालकर फिर से अच्छे से मिलाएं। इन सभी चीजों को हल्के हाथों से ही मिलाएं, ताकि मिश्रण ज्यादा सख्त न हो जाए।

#2 इसमें मिलाएं मैदा और बेकिंग सोडा अब इस मिश्रण में धीरे-धीरे मैदा और बेकिंग सोडा डालें और एक चम्मच की मदद से सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लें। इस चरण में आपको एक नरम और चिकना आटा तैयार करना है। आटे को अच्छे से मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो सके। इससे आटे की बनावट बेहतर हो जाएगी और कुकीज बनाने में भी आसानी होगी।

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#3 चॉकलेट के लिए पिघलाएं चॉकलेट और क्रीम कुकीज के लिए चॉकलेटी सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी-सी चॉकलेट को क्रीम के साथ पिघलाएं। इसके लिए आप डबल बॉयलर विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि चॉकलेट बहुत गर्म न हो, ताकि उसे संभालना आसान हो। इस पेस्ट को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। इससे यह थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और सेंटर के लिए तैयार हो जाएगा।

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