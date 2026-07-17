घर पर चॉकलेट पीनट बटर बनाना है आसान, जानिए इसकी आसान रेसिपी
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चॉकलेट पीनट बटर एक ऐसा स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने नाश्ते या स्नैक टाइम में शामिल कर सकते हैं। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इस लेख में हम आपको घर पर आसानी से बनने वाली चॉकलेट पीनट बटर की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार को खुश रख सकते हैं और साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
चॉकलेट पीनट बटर के लिए जरूरी चीजें
चॉकलेट पीनट बटर बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि भूनी हुई मूंगफली, कोको पाउडर, शहद या मेपल सिरप (स्वादानुसार), नमक और थोड़ा-सा वनिला एसेंस।
इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक बेहतरीन चॉकलेट पीनट बटर तैयार कर सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंदीदा चीजें भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि चिया बीज या अलसी के बीज।
#1
मूंगफली को भूनें
सबसे पहले भुनी हुई मूंगफली को ठंडा होने दें, फिर उन्हें मिक्सी में पीसकर एक चिकना पेस्ट बना लें। यह पेस्ट ही आपके चॉकलेट पीनट बटर का मुख्य आधार होगा।
ध्यान रखें कि मूंगफली पूरी तरह से पिस जाएं, ताकि मक्खन स्मूद बने। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप अपने हाथ से भी मूंगफली को पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी से बना पेस्ट ज्यादा चिकना और स्वादिष्ट होगा।
#2
कोको पाउडर मिलाएं
अब इस पिसे हुए मूंगफली के पेस्ट में कोको पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। आप जितनी मात्रा में कोको पाउडर डालेंगे, उतना ही ज्यादा आपका चॉकलेट पीनट बटर चॉकलेट फ्लेवर वाला बनेगा।
अगर आप ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ा कम कोको पाउडर डालें। इसके बाद मिश्रण को अच्छे से मिलाकर सुनिश्चित करें कि सभी चीजें एकसाथ अच्छी तरह मिल जाएं और कोई गांठ न रहे, ताकि मक्खन स्मूद बने।
#3
मीठा मिलाएं
अब इस मिश्रण में शहद या मेपल सिरप मिलाएं, ताकि मक्खन मीठा हो सके। आप अपनी पसंद अनुसार मीठा डाल सकते हैं।
अगर आप शुद्ध शक्कर का उपयोग करना चाहते हैं तो उसे पहले थोड़ा गर्म करके घोल लें, ताकि वह आसानी से मिश्रण में मिल जाए।
इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ गुड़ भी मिला सकते हैं, जिससे मक्खन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#4
वनिला एसेंस और नमक डालें
स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा-सा नमक और वनिला एसेंस मिलाएं। नमक आपके मक्खन को एक अच्छा संतुलन देगा और वनिला एसेंस उसकी खुशबू बढ़ाएगा।
इन दोनों चीजों से आपके चॉकलेट मूंगफली मक्खन का स्वाद और भी खास हो जाएगा। अब सबको अच्छे से मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें, जिससे आपका चॉकलेट पीनट बटर तैयार हो जाएगा।
इसे एक एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में स्टोर करें।
#5
स्टोर करने का तरीका
आपका चॉकलेट पीनट बटर तैयार हो चुका है! इसे एक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें, ताकि यह लंबे समय तक ताजा रहे।
इस मक्खन को आप ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं या फिर इसे स्मूदी में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा इसे आप अपनी पसंदीदा खाने की चीजों जैसे आइसक्रीम या पैनकेक पर टॉपिंग के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं।
इस तरह आप आसानी से स्वादिष्ट चॉकलेट पीनट बटर बना सकते हैं।