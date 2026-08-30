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घर पर आसानी से बनाया जा सकता है चॉकलेट मूस, सभी को आएगा पसंद
चॉकलेट मूस की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है चॉकलेट मूस, सभी को आएगा पसंद

लेखन सयाली
Aug 30, 2026
02:38 pm
क्या है खबर?

चॉकलेट मूस एक ऐसा डेजर्ट है, जो हर किसी को पसंद आता है। इसका हल्का और फूला हुआ टेक्सचर इसे खास बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसकी आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। आइए इसके लिए जरूरी चीजें और बनाने का तरीका जानते हैं। यह आपके सभी मेहमानों को पसंद आएगा।

सामग्रियां

चॉकलेट मूस के लिए जरूरी चीजें

चॉकलेट मूस बनाने के लिए आपको 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, 2 बड़े चम्मच चीनी, एक कप क्रीम (फुल क्रीम होनी चाहिए), एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस और थोड़ा-सा कोको पाउडर (सजावट के लिए) चाहिए होगा।

इन चीजों का उपयोग करके आप आसानी से घर पर चॉकलेट मूस बना सकते हैं। यह रेसिपी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है।

बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इस डेजर्ट का आनंद ले सकता है।

#1

सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाएं

सबसे पहले डार्क चॉकलेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें एक बर्तन में रखकर डबल बॉयल करके पिघला लें। ध्यान रखें कि चॉकलेट ज्यादा गर्म न हो, बस हल्की गर्म करके पिघलाना है, ताकि उसका स्वाद बरकरार रहे।

इस प्रक्रिया से चॉकलेट का मूस बनाने के लिए सही टेक्सचर तैयार होगा। पिघली हुई चॉकलेट को थोड़ा ठंडा होने दें, ताकि वह मूस में आसानी से मिल सके और उसका स्वाद बेहतरीन बने।

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#2

क्रीम को फेंटें

अब एक बड़े बर्तन में क्रीम डालकर उसे अच्छे से फेंट लें, जब तक कि वह हल्की और फूली-फूली न हो जाए। इसके लिए आप हाथों से या फिर मिक्सर मशीन का उपयोग कर सकते हैं।

फेंटते समय ध्यान रखें कि क्रीम ज्यादा न फटे, बस हल्का-हल्का ही फेंटना है, ताकि उसका टेक्सचर मूस जैसा बने रहे। फेंटने के बाद क्रीम में वनीला एसेंस और चीनी मिलाकर फिर से फेंटें।

इससे मूस का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#3

पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं

अब फेंटी हुई क्रीम में पिघली हुई डार्क चॉकलेट डालें और धीरे-धीरे इसे मिलाएं, ताकि दोनों अच्छी तरह से एक साथ मिल जाएं। इस चरण में आपको सावधानी बरतनी होगी, ताकि मिश्रण में हवा बनी रहे और उसका हल्का फूला हुआ टेक्सचर बना रहे।

मिश्रण को मिलाते समय ध्यान रखें कि कोई गांठ न रहे। इससे आपका चॉकलेट मूस तैयार हो जाएगा, जो देखने में ही नहीं, बल्कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा।

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