पार्टी के मेन्यू में शामिल करें लजीज चॉकलेट फोंड्यू, इस रेसिपी के जरिए घर पर बनाएं
क्या है खबर?
फोंड्यू एक स्विस पकवान है, जिसे आमतौर पर चीज या चॉकलेट से बनाया जाता है। चॉकलेट फोंड्यू खासकर बच्चों और बड़ों, दोनों में लोकप्रिय है। इसे बनाना बहुत आसान है और यह किसी भी खास मौके या आम दिनों में भी खाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको चॉकलेट फोंड्यू बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। यह आपकी पार्टी का सबसे लजीज डेजर्ट होगा।
सामग्री
चॉकलेट फोंड्यू के लिए जरूरी सामान
चॉकलेट फोंड्यू बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि डार्क चॉकलेट, दूध, थोड़ी-सी क्रीम और वनीला एसेंस आदि।
आप चाहें तो इसमें फलों का रस या किसी अन्य स्वाद का उपयोग भी किया जा सकता है।
इसके अलावा आप फोंड्यू के साथ विभिन्न प्रकार के फल, केक, बिस्किट, ब्रेड स्टिक्स या मार्शमेलो का सेवन कर सकते हैं, जो इसे और भी मजेदार बना सकते हैं।
विधि
चॉकलेट फोंड्यू बनाने का तरीका
इसे बनाने के लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक पैन में दूध और क्रीम को हल्का गर्म करें।
अब इसमें वनीला एसेंस डालें और अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें कटे हुए डार्क चॉकलेट के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर पिघलने दें।
जब सारी चॉकलेट पूरी तरह से पिघल जाए तो गैस बंद कर दें और फोंड्यू को किसी बर्तन में डालकर उसके साथ फलों या अन्य चीजों का आनंद लें।
विकल्प
फोंड्यू के साथ क्या परोसना चाहिए?
चॉकलेट फोंड्यू को आप विभिन्न प्रकार के फलों, जैसे स्ट्रॉबेरी, केले, सेब या नाशपाती आदि के साथ परोस सकते हैं।
इसके अलावा आप बिस्किट, ब्रेड स्टिक्स या मार्शमेलो का भी सेवन कर सकते हैं, जो फोंड्यू के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।
आप अपनी पसंद अनुसार इसमें विविधता ला सकते हैं और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। इसमें मार्शमेलो डालकर खाना सबसे बढ़िया स्वाद देता है।
चीज
चीज फोंड्यू भी है लजीज विकल्प
अगर आप इस व्यंजन को मीठा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चीज फोंड्यू भी बना सकते हैं। चीज फोंड्यू स्वाद में बेहतरीन होता है और नमकीन स्वाद वाला होता है।
इसके लिए आपको सबसे पहले अलग-अलग प्रकार की चीज को पिघलाना होगा, जिसमें मोजरेला, चेडर और अन्य प्रकार शामिल हैं।
इसमें हल्का दूध मिलाएं और अपनी पसंद के मसाले शामिल करके अच्छी तरह से मिल जाने दें। इसमें क्रैकर, सब्जियां, फल और अन्य चीजें डुबाकर खाएं।