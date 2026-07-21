पार्टी के मेन्यू में शामिल करें लजीज चॉकलेट फोंड्यू, इस रेसिपी के जरिए घर पर बनाएं

इसे बनाने के लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक पैन में दूध और क्रीम को हल्का गर्म करें।

अब इसमें वनीला एसेंस डालें और अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें कटे हुए डार्क चॉकलेट के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर पिघलने दें।

जब सारी चॉकलेट पूरी तरह से पिघल जाए तो गैस बंद कर दें और फोंड्यू को किसी बर्तन में डालकर उसके साथ फलों या अन्य चीजों का आनंद लें।