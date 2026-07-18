कड़ाही में भी बनाया जा सकता है ओवन जैसा चॉकलेट केक, जानिए आसान तरीका
क्या है खबर?
सभी लोगों को चॉकलेट केक खाना बहुत पसंद होता है। हालांकि, लोग सोचते हैं कि घर पर केक बनाने के लिए ओवन का इस्तेमाल करना जरूरी है। आप ओवन के बजाय अपने घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली कड़ाही में भी लजीज चॉकलेट केक बना सकते हैं। जी हां, यह केक ओवन जितना ही मुलायम और लजीज बनेगा और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आइए कड़ाही में चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
चॉकलेट केक बनाने के लिए जरूरी चीजें
चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो बाजार में आसानी से मिल जाएंगी।
इसके लिए एक कप मैदा, आधा कप चीनी (पाउडर में पिसी हुई), आधा कप दूध, एक चौथाई कप मक्खन (नरम किया हुआ), एक बड़ा चम्मच सिरका, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस, एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 बड़ी चम्मच कोको पाउडर और चॉकलेट सॉस या चॉकलेट क्रीम (सजाने के लिए) की जरूरत होगी।
#1
इस तरह से केक बनाने की करें शुरूआत
कड़ाही में चॉकलेट केक तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में मक्खन और चीनी को डालकर अच्छे से फेंटें। अब इसमें दूध, सिरका, वनीला एसेंस और कोको पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक साथ छानकर मिश्रण में डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। ध्यान रखें कि केक का घोल एकदम चिकना और बिना गांठ वाला हो।
इससे केक सामान्य रूप से पकेगा।
#2
केक के घोल को करें तैयार
अब केक के घोल को तैयार करने के लिए एक बर्तन में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को डालकर अच्छे से मिलाएं।
इसके बाद इसमें मक्खन, दूध और वनीला एसेंस डालकर हल्के हाथों से अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को तब तक फेंटें जब तक कि यह एक चिकने और गाढ़े घोल में न बदल जाए।
आप स्थिरता को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं।
#3
केक को कड़ाही में पकाएं
अब एक कड़ाही में नमक डालकर उसे 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पर गर्म करें। इसके बाद उसमें एक स्टैंड रखें और उस पर एक बेकिंग पैन रखें।
अब स्टैंड पर केक रखें और कड़ाही को ढक्कन से ढककर 30 से 35 मिनट के लिए पकाएं। केक को पकने में लगभग 30-35 मिनट लगते हैं, लेकिन समय आपके केक के आकार पर निर्भर करता है।
केक के पकने के बाद उसे ठंडा करके ऊपर से चॉकलेट सॉस डालकर परोसें।