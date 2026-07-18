कड़ाही में चॉकलेट केक बनाने का तरीका

कड़ाही में भी बनाया जा सकता है ओवन जैसा चॉकलेट केक, जानिए आसान तरीका

लेखन सयाली 05:07 pm Jul 18, 202605:07 pm

क्या है खबर?

सभी लोगों को चॉकलेट केक खाना बहुत पसंद होता है। हालांकि, लोग सोचते हैं कि घर पर केक बनाने के लिए ओवन का इस्तेमाल करना जरूरी है। आप ओवन के बजाय अपने घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली कड़ाही में भी लजीज चॉकलेट केक बना सकते हैं। जी हां, यह केक ओवन जितना ही मुलायम और लजीज बनेगा और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आइए कड़ाही में चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी जानते हैं।