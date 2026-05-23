घर पर कैफे स्टाइल कॉफी केक बनाना है आसान, जानिए इसकी रेसिपी

अगर आप कॉफी के शौकीन हैं तो यकीनन आपने कैफे स्टाइल कॉफी केक का स्वाद जरूर लिया होगा। यह केक स्वाद में इतना बेहतरीन होता है कि इसे घर पर बनाने का मन हर किसी का करता है। हालांकि, इसे बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है। आइए आज हम आपको कैफे स्टाइल कॉफी केक की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।

सामग्री केक के लिए जरूरी चीजें कॉफी केक बनाने के लिए आपको जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वो सब आपकी रसोई में ही आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए एक कप मैदा, आधा कप चीनी, एक चौथाई कप मक्खन, एक चौथाई कप दूध, एक चौथाई कप कॉफी का घोल, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चुटकी नमक, एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस, थोड़े से अखरोट के टुकड़े, थोड़ी चॉकलेट की कतरन और थोड़ा कोको पाउडर चाहिए होगा।

#1 इस तरह तैयार करें केक का घोल सबसे पहले एक बर्तन में मक्खन और चीनी को अच्छे से फेंटें। अब इसमें दूध मिलाएं और फिर इस मिश्रण में कॉफी का घोल डालकर फिर से फेंटें। इसके बाद एक अलग बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक को अच्छे से मिलाएं। अब मैदे वाले मिश्रण को मक्खन वाले मिश्रण में डालकर अच्छे से मिलाएं। साथ ही इसमें वनीला एसेंस भी डालें। इस तरह आप केक बनाने के लिए बेस तैयार कर सकते हैं।

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#2 बेकिंग की करें तैयारी अब एक केक के टिन को मक्खन से चिकना करें और फिर इसमें मैदे वाला मिश्रण डालें। इसके बाद ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म करें और केक को 20 से 25 मिनट तक बेक करें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले प्रेशर कुकर में थोड़ा नमक डालकर 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर गर्म करें, फिर केक का टिन डालें।

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