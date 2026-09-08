शाम की भूख मिटाने के लिए बनाकर पिएं बटरनट स्क्वाश सूप, बीमारियों से रहेंगे दूर

बटरनट स्क्वाश का सूप विटामिन-A, विटामिन-C और पोटेशियम से भरपूर होता है। ये पोषक तत्व शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं और सर्दियों में होने वाले संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।

इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में सूजन को कम करने और त्वचा को निखारने में मदद करते हैं। यह सूप पाचन को भी सुधारता है।

सर्दियों में इसे अपनी डाइट में शामिल करना न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि स्वादिष्ट भी है।