पतझड़ के मौसम में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बटरनट स्क्वाश का सूप, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में शरीर को गर्माहट प्रदान करने के लिए लोग तरह-तरह के पकवान बनाते हैं। हालांकि, सेहत को ध्यान में रखते हुए ऐसे पकवान बनाने से बचना चाहिए, जो शरीर को भारी महसूस कराएं। ऐसे में लोगों के लिए बटरनट स्क्वाश का सूप एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए आज हम आपको बटरनट स्क्वाश के सूप की रेसिपी बताते हैं।
रेसिपी
बटरनट स्क्वाश का सूप बनाने का तरीका
सबसे पहले बटरनट स्क्वाश, गाजर और आलू को अच्छी तरह से धोकर छीलें, फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। अब एक पैन में जैतून का तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें और जब यह चटकने लगे तो इसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें बटरनट स्क्वाश, गाजर और आलू डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर इसमें पानी डालकर सभी चीजों को नरम होने तक पकाएं।
सूप को मिक्सर से पीसकर उसमें काली मिर्च और नमक मिलाएं।
गाढ़ा करना
सूप को गाढ़ा करने के लिए करें ये काम
अगर आपको सूप ज्यादा पतला लग रहा है तो उसे गाढ़ा करने के लिए आप उसमें थोड़ा मक्के का आटा भी मिला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में थोड़ा पानी लेकर उसमें मक्के का आटा घोल लें, फिर इसे सूप में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।
इसके बाद सूप को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं। इससे यह और भी गाढ़ा हो जाएगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
ताजगी
सूप में जोड़ें ताजगी
अगर आप अपने सूप में थोड़ी ताजगी का स्वाद मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला सकते हैं। इससे न केवल सूप का स्वाद बेहतर होगा, बल्कि यह आपको और भी ताजगी भरा महसूस कराएगा।
इसके अलावा आप इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी मिला सकते हैं, जिससे सूप में एक अलग ही स्वाद आएगा। इस तरह आपका सूप और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाएगा।
सजावट
सूप को सजाएं
सूप को सजाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में थोड़ी ताजा मलाई लें, फिर उसमें थोड़ा-सा कुटा हुआ काजू डालें। अब इस मिश्रण को अपने तैयार किए हुए गर्मा-गर्म सूप पर हल्के हाथों से डालें।
आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसके बाद गर्मा-गर्म बटरनट स्क्वाश सूप को परोसें और इसका आनंद लें।
पतझड़ के इस मौसम में सूप का स्वाद आपके अनुभव को और भी खास बना देगा।