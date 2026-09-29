पतझड़ के मौसम में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बटरनट स्क्वाश का सूप, जानिए इसकी रेसिपी

सबसे पहले बटरनट स्क्वाश, गाजर और आलू को अच्छी तरह से धोकर छीलें, फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। अब एक पैन में जैतून का तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें और जब यह चटकने लगे तो इसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें।

इसके बाद इसमें बटरनट स्क्वाश, गाजर और आलू डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर इसमें पानी डालकर सभी चीजों को नरम होने तक पकाएं।

सूप को मिक्सर से पीसकर उसमें काली मिर्च और नमक मिलाएं।