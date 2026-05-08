बिहारी सत्तू भात खा कर दिल हो जाएगा खुश, इसे बनाना भी है आसान

सत्तू भात बिहार का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो गर्मियों में खासतौर पर खाया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। सत्तू भात को बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसकी रेसिपी भी बेहद आसान होती है। इस लेख में हम आपको सत्तू भात की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।

#1 चावल को धोकर भिगोएं सत्तू भात बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें। यह जरूरी है कि आप चावल को अच्छे से धो लें, ताकि उसमें से सारी गंदगी निकल जाए। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें चावल डालें और अच्छे से मिलाएं, फिर चावल को छलनी में डालकर पानी निकाल दें। इसके बाद चावल को 30 मिनट तक पानी में भिगोने दें, ताकि वे थोड़े नरम हो जाएं और पकाने में आसानी हो।

#2 चावल को पकाएं चावल को भिगोने के बाद अब उन्हें पकाने का समय आ गया है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी अच्छे से उबलने लगे तो उसमें भिगोए हुए चावल डाल दें। चावल को मध्यम आंच पर 15-20 मिनट तक पकाएं, जब तक कि वे पूरी तरह से पक न जाएं। ध्यान रखें कि चावल ज्यादा न गले, ताकि उनका आकार बना रहे।

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#3 तड़का लगाएं चावल पकने के बाद अब तड़का लगाने का समय है। इसके लिए एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें सरसों के दाने, जीरा, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। जब मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इसमें पके हुए चावल डालकर मिलाएं। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सारे मसाले चावलों में मिल जाएं। इस प्रक्रिया से आपके सत्तू भात का तड़का तैयार हो जाएगा।

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