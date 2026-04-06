घर पर आसानी से बनाया जा सकता है बंगाली खीर कदम, जानिए इस मिठाई की रेसिपी

पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मिठाई खीर कदम एक स्वादिष्ट और खुशबूदार मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। यह मिठाई चावल, दूध और खोया के साथ तैयार की जाती है और इसमें सूखे मेवे और केसर का उपयोग किया जाता है। खीर कदम का स्वाद इतना लाजवाब है कि यह हर किसी को पसंद आती है। आइए आज हम आपको खीर कदम की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

सामग्री खीर कदम बनाने के लिए जरूरी सामान खीर कदम बनाने के लिए आपको 250 ग्राम चावल, एक लीटर दूध, 200 ग्राम चीनी, 100 ग्राम खोया, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ता, 10-12 केसर के धागे और 2 चम्मच घी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप इसमें स्वादानुसार इलायची पाउडर और थोड़ा-सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं। इन चीजों का सही अनुपात आपके खीर कदाम को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना देगा। ज्यादा बना रहे हैं तो सामग्रियों की मात्रा बढ़ा दें।

#1 चावल भिगोने का तरीका सबसे पहले चावल को अच्छे से धोकर 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इससे चावल नरम हो जाएंगे और पकाने में आसानी होगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, क्योंकि इससे चावल टूट सकते हैं। भिगोए हुए चावल को छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इसके बाद चावल को हल्का-सा मसलते हुए उसकी छोटी-छोटी गोली बना लें, जो खीर कदम का मुख्य हिस्सा होगा।

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#2 दूध उबालने का तरीका अब एक बड़े बर्तन में दूध डालकर उसे मध्यम आंच पर उबालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए। इसके बाद आंच को धीमा कर दें और दूध को लगातार चलाते रहें, ताकि वह जल न जाए। दूध को तब तक पकाएं जब तक उसकी मात्रा आधी न हो जाए और वह गाढ़ा न हो जाए। इस प्रक्रिया से खीर कदम का आधार तैयार होगा।

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#3 चावल को दूध में मिलाने का तरीका जब आपको लगे कि दूध अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है तो उसमें चावल की छोटी-छोटी गोलियां डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह जल न जाए। लगभग 10-15 मिनट तक पकाने के बाद खीर कदम तैयार हो जाएगा। इस दौरान आप इसमें इलायची पाउडर और गुलाब जल भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।