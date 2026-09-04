बेदमी पूड़ी की रेसिपी

स्ट्रीट स्टाइल बेदमी पूड़ी घर पर बनाना है आसान, जानें इसकी पूरी रेसिपी

लेखन सयाली 05:56 pm Sep 04, 202605:56 pm

क्या है खबर?

बेदमी पूड़ी उत्तर भारत का एक पसंदीदा व्यंजन है, जो खासतौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद किया जाता है। यह मसालेदार और कुरकुरी पूड़ी किसी भी सब्जी या रायते के साथ खाने में लाजवाब लगती है। आइए आज हम आपको बेदमी पूड़ी की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी सरल है और इसका स्वाद आपके परिवार के सभी सदस्यों को जरूर पसंद आएगा। इसके साथ आलू की सब्जी अच्छी लगती है।