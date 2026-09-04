स्ट्रीट स्टाइल बेदमी पूड़ी घर पर बनाना है आसान, जानें इसकी पूरी रेसिपी

स्ट्रीट स्टाइल बेदमी पूड़ी घर पर बनाना है आसान, जानें इसकी पूरी रेसिपी
क्या है खबर?
बेदमी पूड़ी उत्तर भारत का एक पसंदीदा व्यंजन है, जो खासतौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद किया जाता है। यह मसालेदार और कुरकुरी पूड़ी किसी भी सब्जी या रायते के साथ खाने में लाजवाब लगती है। आइए आज हम आपको बेदमी पूड़ी की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी सरल है और इसका स्वाद आपके परिवार के सभी सदस्यों को जरूर पसंद आएगा। इसके साथ आलू की सब्जी अच्छी लगती है।
सामग्री
बेदमी पूड़ी के लिए जरूरी सामग्री
बेदमी पूड़ी बनाने के लिए आपको सूजी, गेहूं का आटा, उबले हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेल और पानी की जरूरत होगी।
सूजी और गेहूं का आटा बराबर मात्रा में लेना है और इनकी मात्रा आपके परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। एक और जानकारी बता दें कि बेदमी पूड़ी को आप किसी भी सब्जी या रायते के साथ परोस सकते हैं।
#1
आटे को गूंथने से करें शुरूआत
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी और गेहूं के आटे को मिलाएं और उसमें थोड़ा नमक डालें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें।
ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा नरम न हो, बल्कि थोड़ा सख्त हो, ताकि पूड़ियां अच्छे से बेल सकें। इसके बाद गूंथे हुए आटे को ढककर 20-30 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि वह सेट हो सके और उसमें नमी समा जाए।
#2
मसाले तैयार करें
अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। जब जीरा भुन जाए तो उसमें बारीक कटे हुए प्याज डालकर उन्हें सुनहरा होने तक भूनें।
इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें उबले हुए आलू को मैश करके डालें और सभी मसाले, जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस लजीज पूड़ी का मसाला तैयार है।
#3
पूड़ियां बेलें
अब गूंथे हुए आटे में थोड़ा तेल डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसका एक हिस्सा लेकर उसकी लोई बनाएं और उसे बेलन से गोल आकार में बेल लें।
इसी तरह बाकी लोइयों को भी बेल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें बेदमी पूड़ी को डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें।
इसे गर्मा-गर्म ही परोसें और इसका आनंद लें। आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं।