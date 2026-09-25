बासुंदी की रेसिपी

त्योहारों और खास मौकों पर बनाएं बसुंदी, आसान है इस मिठाई की रेसिपी

लेखन सयाली 07:31 pm Sep 25, 202607:31 pm

क्या है खबर?

बसुंदी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत लोकप्रिय है। यह दूध से बनाई जाती है और इसमें सूखे मेवे, केसर और इलायची का इस्तेमाल होता है। बसुंदी का स्वाद इतना लाजवाब है कि यह किसी भी खास मौके या त्योहार में मिठाई के रूप में परोसी जाती है। आइए आज हम आपको इस मिठाई की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।