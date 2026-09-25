त्योहारों और खास मौकों पर बनाएं बसुंदी, आसान है इस मिठाई की रेसिपी
क्या है खबर?
बसुंदी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत लोकप्रिय है। यह दूध से बनाई जाती है और इसमें सूखे मेवे, केसर और इलायची का इस्तेमाल होता है। बसुंदी का स्वाद इतना लाजवाब है कि यह किसी भी खास मौके या त्योहार में मिठाई के रूप में परोसी जाती है। आइए आज हम आपको इस मिठाई की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
#1
दूध को करें गाढ़ा
बसुंदी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में दूध डालकर उसे मध्यम आंच पर रखें और उसे लगातार चलाते रहें, ताकि वह जल न जाए। दूध को तब तक पकाएं जब तक कि उसकी मात्रा आधी न हो जाए।
इस प्रक्रिया से दूध गाढ़ा हो जाता है। इस दौरान दूध में चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ आदि डाल सकते हैं।
#2
सूखे मेवों को तैयार करें
बसुंदी के लिए सूखे मेवों को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बादाम, काजू और पिस्ता को बारीक काट लें।
आप चाहें तो इन्हें रातभर पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं, ताकि ये नरम हो जाएं और आसानी से कट सकें। किशमिश को भी इसी तरह तैयार करें।
सूखे मेवों को तैयार करने के बाद इन्हें कुछ देर के लिए अलग रख दें, ताकि जब आपको इनकी जरूरत पड़े तो ये तुरंत मिल सकें।
#3
सूखे मेवों को दूध में मिलाएं
जब दूध अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तो उसमें तैयार किए गए सूखे मेवे डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
अब इस मिश्रण में थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी सामग्रियां अच्छे से मिल जाएं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा केसर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
आप इसमें और भी मेवे मिला सकते हैं।
#4
बसुंदी को ठंडा करके परोसें
अब आपकी बसुंदी तैयार है। इसे ठंडा करने के लिए कुछ देर फ्रिज में रखें, फिर इसे कटोरे में निकालकर ऊपर से थोड़े कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता डालकर परोसें।
बसुंदी को आप किसी भी खास मौके या त्योहार पर बना सकते हैं और इसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस मिठाई का स्वाद इतना लाजवाब है कि यह सभी को पसंद आएगी और आपके त्योहार या खास मौके को और भी खास बना देगी।