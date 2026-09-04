केले और अखरोट का स्वादिष्ट पार्फे बनाना है आसान, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
पार्फे एक स्वादिष्ट और सेहतमंद डेजर्ट है, जिसे आप अपने नाश्ते या हल्के भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाना आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगता। इस लेख में हम आपको केले और अखरोट के पार्फे की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ ही सामग्री की जरूरत होगी। इसका स्वाद भी आपको लाजवाब लगेगा।
सामग्री
केले और अखरोट के पार्फे के लिए जरूरी सामान
इस पार्फे को बनाने के लिए आपको कुछ ही सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार हैं: 2 पके हुए केले, एक कप दही, आधा कप दूध, एक चौथाई कप चीनी, आधा कप कटे हुए अखरोट, एक चम्मच शहद और थोड़ा-सा इलायची पाउडर।
आप चाहें तो इन सामग्रियों की मात्रा को अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अन्य सामग्रियां शामिल करना भी आपके ऊपर है।
#1
केले को मैश करें
सबसे पहले केले को छीलकर एक कटोरे में डालें और उसे अच्छी तरह से मैश कर लें। आप चाहें तो चम्मच की मदद से या फिर हाथों से इसे मैश कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि केले पूरी तरह से मैश हो जाएं, ताकि उनका पेस्ट चिकना बने। केले को मैश करने के बाद इसमें इलायची पाउडर मिलाएं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
इलायची का उपयोग करने से पार्फे में एक अनोखी खुशबू आएगी।
#2
दही और दूध मिलाएं
अब इस मैश किए हुए केले में दही और दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आपको यह मिश्रण इतना गाढ़ा बनाना है कि वह चम्मच से उठाने पर टिक सके।
अगर मिश्रण बहुत गीला लग रहा हो तो उसमें थोड़ा केला और मिलाएं, ताकि उसकी स्थिरता सही हो सके। यह कदम पार्फे को एक चिकना रूप देगा, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इस तरह आपके पार्फे का बेस तैयार हो जाएगा।
#3
चीनी और शहद डालें
इसके बाद इस मिश्रण में चीनी और शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। चीनी और शहद, दोनों ही प्राकृतिक मिठास देने वाले तत्व हैं, जो आपके पार्फे को स्वादिष्ट बनाएंगे।
इन सामग्रियों को अच्छे से मिलाने के बाद आपका पार्फे का मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि यह ठंडा हो जाए और सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं।
ठंडा पार्फे खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है।
#4
अखरोट डालकर परोसें
फ्रिज में रखने के बाद जब आपका पार्फे ठंडा हो जाए तो उसे निकालकर ऊपर से कटे हुए अखरोट डालकर परोसें। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े-से अन्य सूखे मेवे भी डाल सकते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाएंगे।
अब आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक केले और अखरोट वाला पार्फे तैयार है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।