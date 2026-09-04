केले और अखरोट का पार्फे

केले और अखरोट का स्वादिष्ट पार्फे बनाना है आसान, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली 05:25 pm Sep 04, 202605:25 pm

क्या है खबर?

पार्फे एक स्वादिष्ट और सेहतमंद डेजर्ट है, जिसे आप अपने नाश्ते या हल्के भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाना आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगता। इस लेख में हम आपको केले और अखरोट के पार्फे की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ ही सामग्री की जरूरत होगी। इसका स्वाद भी आपको लाजवाब लगेगा।