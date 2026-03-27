आप भी खाना चाहते हैं इंटरनेट पर वायरल बकलावा? इस रेसिपी से इसे घर पर बनाएं

बकलावा एक स्वादिष्ट और पारंपरिक मिठाई है, जो मध्य पूर्व, बाल्कन देशों और उत्तरी अफ्रीका में बहुत लोकप्रिय है। यह आटे की परतों के बीच भरे मेवे और शहद का मिश्रण होता है। इस लेख में हम आपको बकलावा बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी का पालन करके आप इस वायरल डेजर्ट को घर पर ही बना लेंगे।

सामग्री बकलावा के लिए जरूरी सामान बकलावा बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य सामान की जरूरत होगी, जिसमें पतला आटा (फिलो पेस्टा), पिस्ता, बादाम, अखरोट, शहद, पानी और थोड़ा-सा गुलाब जल शामिल होगा। इन सामान को आप अपनी नजदीकी दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। यहां तक कि ये सभी चीजें अब ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। इन सामान का सही अनुपात आपके बकलावा को बेहतरीन स्वाद देगा और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#1 सबसे पहले तैयार करें आटा बकलावा बनाने के लिए सबसे पहले पतला आटा तैयार करना होगा, जिसे फिलो पेस्टा भी कहा जाता है। इसके लिए आपको मैदा, नमक और पानी की जरूरत पड़ेगी। इन सामान को मिलाकर एक नरम आटा गूंथ लें और इसे कुछ मिनट ढककर रखें, ताकि यह आराम से फैल सके। ध्यान रखें कि आटा बहुत पतला होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से बेलकर फैलाया जा सके। इस तरह आपका बकलावा का आटा तैयार हो जाएगा।

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#2 इस तरह तैयार करें फिलिंग अब बारी आती है फिलिंग की, जिसमें हमें मेवों का मिश्रण तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले पिस्ता, बादाम और अखरोट को बारीक काट लें। आप इनमें अपनी पसंदीदा मेवे भी मिला सकते हैं, जैसे काजू या सूरजमुखी के बीज आदि। इन सभी मेवों को एक साथ मिलाकर एक बर्तन में रख दें, ताकि जब हम बकलावा को तैयार करें तो इसे भरने में आसानी हो। इस तरह आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी।

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#3 बकलावा को बेक करें इसके बाद बारी आती है बकलावा को बेक करने की। इसके लिए सबसे पहले एक बेकिंग ट्रे लें और उसे घी से चिकना करें। इसके बाद एक पतला आटा लें और उस पर घी लगाकर बेकिंग ट्रे पर रखें, फिर इस प्रक्रिया को दोहराते हुए 5-6 परतें तैयार करें। अब इन परतों पर तैयार मेवों का मिश्रण डालें और फिर से पतला आटा रखकर घी लगाएं। इसी तरह पूरी ट्रे तैयार करके ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करें।