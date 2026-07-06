शाम की चाय के साथ परोसें बेहतरीन बैंगन के पकौड़े, आसान है बनाने का तरीका

सामग्रियां

बैंगन के पकौड़े के लिए जरूरी सामग्री

बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजें चाहिए, जैसे कि: बड़े आकार के 2-3 बैंगन, एक कप बेसन, नमक (स्वादानुसार), लाल मिर्च पाउडर (आवश्यकतानुसार), हल्दी पाउडर (आवश्यकतानुसार), धनिया पाउडर (आवश्यकतानुसार), जीरा (एक छोटी चम्मच), अजवाइन (एक छोटी चम्मच), हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), अदरक का पेस्ट (एक चम्मच) और पानी (बेसन का घोल बनाने के लिए)। इस व्यंजन में आप अपनी पसंद के अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं, जो इसे और लजीज बना देंगे।