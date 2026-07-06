शाम की चाय के साथ परोसें बेहतरीन बैंगन के पकौड़े, आसान है बनाने का तरीका
क्या है खबर?
बैंगन के पकौड़े एक बेहतरीन स्नैक हैं, जो शाम की चाय के साथ परोसे जा सकते हैं। इनका कुरकुरा और स्वादिष्ट स्वाद हर किसी को पसंद आता है। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से और जल्दी इस व्यंजन को बना सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए जानें कि कैसे आप घर पर बैंगन के पकौड़े बना सकते हैं।
सामग्रियां
बैंगन के पकौड़े के लिए जरूरी सामग्री
बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजें चाहिए, जैसे कि: बड़े आकार के 2-3 बैंगन, एक कप बेसन, नमक (स्वादानुसार), लाल मिर्च पाउडर (आवश्यकतानुसार), हल्दी पाउडर (आवश्यकतानुसार), धनिया पाउडर (आवश्यकतानुसार), जीरा (एक छोटी चम्मच), अजवाइन (एक छोटी चम्मच), हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), अदरक का पेस्ट (एक चम्मच) और पानी (बेसन का घोल बनाने के लिए)। इस व्यंजन में आप अपनी पसंद के अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं, जो इसे और लजीज बना देंगे।
#1
बैंगन तैयार करें
सबसे पहले बैंगनों को धोकर अच्छे से छील लें, फिर इन्हें पतले-पतले गोल टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि टुकड़े ज्यादा मोटे न हों, ताकि पकौड़े अच्छी तरह से पक सकें। इसके बाद सभी टुकड़ों को नमक लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि उनमें से पानी निकल जाए। इससे बैंगन का कड़वा स्वाद भी निकल जाएगा और पकौड़ों का स्वाद भी बढ़ जाएगा। लगभग 15-20 मिनट बाद बैंगनों को हल्का दबाकर पानी निकाल दें।
#2
बेसन का घोल बनाएं
अब एक बड़े बर्तन में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और अजवाइन डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें। घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वह चम्मच पर अच्छे से चिपके। अगर घोल ज्यादा पतला लगे तो उसमें थोड़ा बेसन और मिला लें, ताकि उसकी स्थिरता सही हो जाए। इसके बाद इस घोल में बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी मिला दें।
#3
पकौड़ों को तलें
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार किए गए बेसन के घोल में से बैंगन के टुकड़ों को डुबोकर डालें। ध्यान रखें कि पकौड़े तेल में डालने के बाद पलटते रहें, ताकि वे हर तरफ से सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं। जब सभी पकौड़े अच्छी तरह से तल जाएं तो उन्हें तेल से निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। इसी तरह सारे पकौड़े तैयार कर लें।