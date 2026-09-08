पतझड़ के मौसम के लिए बुद्धा बाउल

पतझड़ के मौसम में बुद्धा बाउल का लें स्वाद, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 11:54 am Sep 08, 202611:54 am

क्या है खबर?

बुद्धा बाउल एक ऐसा व्यंजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह पतझड़ के मौसम में शरीर को जरूरी पोषण देने का एक बेहतरीन तरीका है। इसमें अलग-अलग तरह की सब्जियां, अनाज और प्रोटीन का मेल होता है, जो इसे स्वाद और सेहत का अच्छा मिश्रण बनाता है। इस लेख में हम आपको बुद्धा बाउल बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं।