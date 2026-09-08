पतझड़ के मौसम में बुद्धा बाउल का लें स्वाद, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
बुद्धा बाउल एक ऐसा व्यंजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह पतझड़ के मौसम में शरीर को जरूरी पोषण देने का एक बेहतरीन तरीका है। इसमें अलग-अलग तरह की सब्जियां, अनाज और प्रोटीन का मेल होता है, जो इसे स्वाद और सेहत का अच्छा मिश्रण बनाता है। इस लेख में हम आपको बुद्धा बाउल बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं।
सामग्री
बुद्धा बाउल बनाने के लिए जरूरी सामान
बुद्धा बाउल बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जैसे उबला हुआ ब्राउन चावल या क्विनोआ, भुने हुए चने, ताजी सब्जियां (खीरा, टमाटर, गाजर), पनीर, एवोकाडो, नींबू का रस, सरसों का तेल या जैतून का तेल और स्वाद के अनुसार नमक-मिर्च। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं और इसे अपने स्वाद और जरूरत के मुताबिक बना सकते हैं। इसमें आप अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं।
#1
चावल या क्विनोआ पकाने का तरीका
सबसे पहले ब्राउन चावल या क्विनोआ को अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें पानी में उबालें। क्विनोआ को लगभग 15-20 मिनट तक पकाएं, जब तक यह नरम और फूला हुआ न हो जाए। ब्राउन चावल को पकने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लगभग 30-40 मिनट। जब यह पक जाए तो इसे छानकर अलग रख दें और ठंडा होने दें। आप चाहें तो इसमें सफेद चावल का भी उपयोग कर सकते हैं।
#2
सब्जियों की तैयारी
ताजा सब्जियां बुद्धा बाउल का सबसे अहम हिस्सा होती हैं। गाजर, खीरा और टमाटर जैसी सब्जियां पतझड़ के मौसम में आसानी से मिलती हैं और यह स्वादिष्ट भी लगती हैं। सब्जियों को धोकर छील लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आप चाहें तो इन्हें हल्का-सा तवे पर सेंक सकते हैं, लेकिन कच्ची सब्जियां भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसमें मशरूम, कॉर्न, जुकीनी और ब्रोकली आदि जैसी सब्जियां भी मिला सकते हैं।
#3
प्रोटीन का सही चुनाव
प्रोटीन के बिना बुद्धा बाउल अधूरा है। आप इसमें उबले सोया चंक्स, पनीर या भुने हुए चने डाल सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो पनीर या चने का इस्तेमाल करें। पनीर को छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का-सा तवे पर सेंक लें। सोया चंक्स को पानी में नमक डालकर उबालें और छानकर इस्तेमाल करें। इससे बाउल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और यह स्वादिष्ट भी लगेगा। आप इसमें अपनी पसंद के अन्य प्रोटीन स्त्रोत मिला सकते हैं।
#4
ड्रेसिंग और परोसने का तरीका
बुद्धा बाउल को स्वादिष्ट बनाने के लिए ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए नींबू का रस, सरसों का तेल या जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च को एक साथ मिला लें। अब एक बड़े कटोरे में पहले पकाए हुए चावल या क्विनोआ डालें। इसके ऊपर कटे हुए सब्जियां, प्रोटीन और ड्रेसिंग डालें। अंत में इसे हरे धनिए या पुदीने की पत्तियों से सजाएं। अब आपका स्वादिष्ट और सेहतमंद बुद्धा बाउल तैयार है।