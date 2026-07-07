रोजाना चाय पी कर हो गए हैं बोर? एक बार बनाकर करें थाई टी का सेवन
क्या है खबर?
थाई टी अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है, जो थाईलैंड का पारंपरिक पेय है। यह चाय न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि इसमें उपयोग की गई चीजें सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। थाई टी को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका अनूठा स्वाद और खुशबू आपको जरूर पसंद आएगी। आइए घर पर थाई टी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
थाई टी के लिए जरूरी सामग्री
थाई टी बनाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, जैसे काली चाय पत्ती, नारियल का दूध, गाय का दूध, चीनी और वनीला एसेंस। आप चाहें तो इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं। इन सभी चीजों का सही अनुपात चाय के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। काली चाय पत्ती से चाय को खास रंग और स्वाद मिलता है, जबकि नारियल का दूध और गाय का दूध इसे मलाईदार बनाते हैं।
#1
चाय तैयार करें
सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें कुछ चाय पत्ती डालें। इसे 5-7 मिनट तक उबालें, ताकि इसका रंग और स्वाद अच्छे से निकल आए। जब चाय का रंग गहरा हो जाए तो इसे गैस से उतार लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस चाय को एक जार में डालें और फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दें। इस चाय को ठंडा होने के बाद ही परोसें।
#2
मलाईदार मिश्रण बनाएं
अब बारी आती है चाय के मलाईदार मिश्रण की, जिसके लिए आपको नारियल का दूध और गाय का दूध चाहिए। दोनों प्रकार के दूध को बराबर मात्रा में मिलाएं और उसमें थोड़ी-सी चीनी डालें। चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए। इसके बाद इस मिश्रण को थोड़ा गर्म करें, लेकिन उबालें नहीं।
#3
चाय को मिलाएं
अब ठंडी की हुई चाय को ग्लास या कप में डालें और ऊपर से तैयार किया हुआ मलाईदार मिश्रण डालें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद इस मिश्रण में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें, ताकि यह और भी ठंडी हो जाए। आपकी स्वादिष्ट थाई टी अब पूरी तरह से तैयार है। इसे खुद भी पिएं और अपने घर वालों को भी बनाकर पिलाएं।