रोजाना चाय पी कर हो गए हैं बोर? एक बार बनाकर करें थाई टी का सेवन

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चाय को मिलाएं

अब ठंडी की हुई चाय को ग्लास या कप में डालें और ऊपर से तैयार किया हुआ मलाईदार मिश्रण डालें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद इस मिश्रण में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें, ताकि यह और भी ठंडी हो जाए। आपकी स्वादिष्ट थाई टी अब पूरी तरह से तैयार है। इसे खुद भी पिएं और अपने घर वालों को भी बनाकर पिलाएं।