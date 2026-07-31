Loading...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / मुंबई स्टाइल बॉम्बे सैंडविच को बनाना है बहुत आसान, जानिए इस स्ट्रीट फूड की रेसिपी
मुंबई स्टाइल बॉम्बे सैंडविच को बनाना है बहुत आसान, जानिए इस स्ट्रीट फूड की रेसिपी
बॉम्बे सैंडविच की रेसिपी

मुंबई स्टाइल बॉम्बे सैंडविच को बनाना है बहुत आसान, जानिए इस स्ट्रीट फूड की रेसिपी

लेखन सयाली
Jul 31, 2026
06:21 pm
क्या है खबर?

बॉम्बे सैंडविच मुंबई की गलियों में मिलने वाला एक पसंदीदा नाश्ता है, जो अपने अनोखे स्वाद और रंग-बिरंगी फिलिंग के कारण सभी को भाता है। यह सैंडविच न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। इस लेख में हम आपको बॉम्बे सैंडविच की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। यह सैंडविच आपके परिवार और दोस्तों को खुश करने का बेहतरीन तरीका है।

#1

ब्रेड का चयन करें

बॉम्बे सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड का चयन करें। आमतौर पर इसमें सफेद ब्रेड का उपयोग किया जाता है, लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार भूरे या मल्टीग्रेन ब्रेड भी चुन सकते हैं।

ब्रेड के टुकड़े मोटे होने चाहिए, ताकि उनमें फिलिंग को अच्छे से रखा जा सके और वे टूटें नहीं। अगर आप हल्का कुरकुरा स्वाद पसंद करते हैं तो ब्रेड को हल्का सेंक भी सकते हैं।

#2

फिलिंग की तैयारी करें

बॉम्बे सैंडविच के लिए कई तरह की फिलिंग की जरूरत होती है, जो इसे खास बनाती हैं। आप आलू, टमाटर, खीरा, प्याज और चटनी का मिश्रण तैयार कर सकते हैं।

आलू को उबालकर मैश कर लें और उसमें नमक और मिर्च पाउडर मिलाएं। टमाटर और खीरे को पतले टुकड़ों में काट लें, जबकि प्याज को बारीक काट लें।

चटनी के लिए हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएं।

ADVERTISEMENT

#3

सैंडविच को सजाएं

अब सैंडविच को सजाने की बारी आती है। एक ब्रेड का टुकड़ा लें और उस पर पहले आलू वाला मिश्रण फैलाएं, फिर उसके ऊपर टमाटर और खीरे के टुकड़े रखें।

इसके बाद प्याज के टुकड़े डालें और ऊपर से हरी चटनी लगाएं। आप चाहें तो बीच में पनीर के टुकड़े भी डाल सकते हैं।

इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का टुकड़ा रखें और उसे हल्का दबाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से सेट हो जाएं।

ADVERTISEMENT

#4

सैंडविच को सेकें

सैंडविच तैयार हो जाने के बाद इसे सेंकना जरूरी है, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इसके लिए आप टोस्टर या तवे का उपयोग कर सकते हैं।

अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा मक्खन फैलाएं। अब तैयार सैंडविच को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेकें।

इससे सैंडविच का बाहरी हिस्सा कुरकुरा और अंदर की सारी सामग्री अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी।

ADVERTISEMENT