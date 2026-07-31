बॉम्बे सैंडविच की रेसिपी

मुंबई स्टाइल बॉम्बे सैंडविच को बनाना है बहुत आसान, जानिए इस स्ट्रीट फूड की रेसिपी

लेखन सयाली 06:21 pm Jul 31, 202606:21 pm

क्या है खबर?

बॉम्बे सैंडविच मुंबई की गलियों में मिलने वाला एक पसंदीदा नाश्ता है, जो अपने अनोखे स्वाद और रंग-बिरंगी फिलिंग के कारण सभी को भाता है। यह सैंडविच न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। इस लेख में हम आपको बॉम्बे सैंडविच की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। यह सैंडविच आपके परिवार और दोस्तों को खुश करने का बेहतरीन तरीका है।