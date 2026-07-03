स्वादिष्ट व्यंजन है चीज और आलू का एनचिलाडा, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
मेक्सिको का व्यंजन चीज और आलू का एनचिलाडा एक ऐसा व्यंजन है, जो यहां के लोगों को काफी पसंद होता है। इसमें आलू और चीज का मेल होता है, जो इसे खास बनाता है। इस व्यंजन को बनाने के लिए आपको कुछ सरल स्टेप का पालन करना होगा। आइए आज हम आपको चीज और आलू के एनचिलाडा की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
सामग्रियां
इस व्यंजन के लिए जरूरी सामग्री
चीज और आलू का एनचिलाडा बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजें चाहिए, जैसे कि मकई का आटा, पानी, उबले हुए आलू, कद्दूकस किया हुआ चीज, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तेल और थोड़ा-सा नींबू का रस। इसके अलावा आप अपने स्वाद के मुताबिक मसाले भी डाल सकते हैं। इस व्यंजन को बनाने में लगभग 30 मिनट लगते हैं और यह 4 लोगों के लिए पर्याप्त है।
#1
आटे को गूंथ लें
सबसे पहले मकई का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए एक नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो जाए। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें बेल लें, ताकि वे पतले रोटी जैसे बन जाएं। इन्हें गर्म तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसी तरह सभी रोटियां तैयार कर लें।
#2
भरावन तैयार करें
भरावन बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। अंत में मैश किए हुए आलू डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी चीजें एकसाथ मिल जाएं। इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।
#3
सॉस बनाएं
चीज और आलू के एनचिलाडा के लिए सॉस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए पहले एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करें, फिर उसमें मैदा डालकर भूनें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। अब इसमें दूध डालते हुए लगातार हिलाते रहें, ताकि गांठें न पड़ें। जब दूध उबलने लगे तो इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं, ताकि सॉस गाढ़ी हो जाए।
#4
एनचिलाडा को रोल करें
अब तैयार रोटी पर आलू वाला मिश्रण फैलाएं और उसके ऊपर थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज डालें। इसके बाद रोटी को रोल करें और इसे एक प्लेट में रख दें। इसी तरह सभी रोटियों को भर लें। आप चाहें तो इन रोल्स को तवे पर हल्का-सा सेंक भी सकते हैं, ताकि उनका स्वाद और भी बढ़ जाए। इस तरह आपका चीज और आलू वाला एनचिलाडा तैयार हो जाएगा। इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ परोसें।