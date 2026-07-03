स्वादिष्ट व्यंजन है चीज और आलू का एनचिलाडा, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

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एनचिलाडा को रोल करें

अब तैयार रोटी पर आलू वाला मिश्रण फैलाएं और उसके ऊपर थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज डालें। इसके बाद रोटी को रोल करें और इसे एक प्लेट में रख दें। इसी तरह सभी रोटियों को भर लें। आप चाहें तो इन रोल्स को तवे पर हल्का-सा सेंक भी सकते हैं, ताकि उनका स्वाद और भी बढ़ जाए। इस तरह आपका चीज और आलू वाला एनचिलाडा तैयार हो जाएगा। इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ परोसें।