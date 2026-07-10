गुजराती मेथी के लड्डू घर में सभी को आएंगे पसंद, जानिए इन्हें बनाने की रेसिपी
क्या है खबर?
गुजराती मेथी के लड्डू एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जो खासतौर पर सर्दियों में खाई जाती है। इन लड्डू में मेथी के बीजों का उपयोग होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम आपको इस लजीज मिठाई की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषण से भरपूर भी है, जिससे यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है।
सामग्री
मेथी के लड्डू बनाने के लिए जरूरी चीजें
गुजराती मेथी के लड्डू बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मेथी के बीज, गेहूं का आटा, गुड़ का पाउडर, घी, सूखे मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता), इलायची पाउडर और थोड़ा-सा दूध। इन चीजों को आप अपने घर पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें मिलाकर आप स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू बना सकते हैं। इन लड्डू को सर्दियों में खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है और यह ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।
#1
सबसे पहले मेथी के बीज भूनें
सबसे पहले मेथी के बीजों को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़े से घी को गर्म करें और उसमें मेथी के बीज डालकर उन्हें धीमी आंच पर भूनें, जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। भूनते समय ध्यान रखें कि बीज जलने न पाए, क्योंकि इससे उनका स्वाद बिगड़ सकता है। भूनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, ताकि वे कुरकुरे बने रहें।
#2
गुड़ का पाउडर बनाएं
गुड़ का पाउडर बनाने के लिए गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इन्हें पीसकर महीन पाउडर बना लें। ध्यान रखें कि गुड़ पूरी तरह से पिस जाए, ताकि लड्डू में कोई गांठ न रहे। अगर बहुत तेजी से पीसेंगे तो गुड़ पिघल सकता है, इसलिए धीरे-धीरे पीसें। गुड़ का पाउडर बनाने के बाद इसे एक कटोरे में निकाल लें, ताकि यह ठंडा हो जाए और अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाए।
#3
लड्डू का मिश्रण तैयार करें
अब बारी आती है लड्डू के मिश्रण को तैयार करने की। इसके लिए भूने हुए मेथी के बीजों को गुड़ पाउडर, गेहूं का आटा, सूखे मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता) और इलायची पाउडर के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से एकसार हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए उसे गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम या कड़ा न हो, बल्कि सामान्य आटे जैसा हो।
#4
लड्डू को आकार दें और परोसें
अब तैयार आटे से छोटे-छोटे गोलाकार लड्डू बनाकर उन्हें ठंडा होने दें। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा घी लगाकर हल्का-सा सेंक भी सकते हैं, ताकि उनका स्वाद और भी बढ़ जाए। सभी लड्डू तैयार हो चुके हैं और अब इन्हें किसी साफ बर्तन में रख सकते हैं। आप जब चाहें तब इनका आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार आप आसानी से घर पर ही गुजराती मेथी के लड्डू बना सकते हैं।