घर पर आसानी से बनाई जा सकती है दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी, जानिए रेसिपी

अब तैयार कॉफी के अर्क को एक कप या गिलास में डालें, फिर उस पर गर्म दूध वाला मिश्रण डालें। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी-सी और चीनी या फिर नारियल भी डाल सकते हैं।

आपकी दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।

यह कॉफी न केवल आपके दिन की शुरुआत ताजगी से करेगी, बल्कि आपके मूड को भी बेहतर बनाएगी। इसे सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ पीना बेहतरीन है।