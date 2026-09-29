घर पर आसानी से बनाई जा सकती है दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कैफीन की मात्रा भी कम होती है, जिससे यह सेहत के लिए बेहतर विकल्प है। इस कॉफी को बनाने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं, जो इसके स्वाद को और भी खास बना देते हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
सामग्री
फिल्टर कॉफी के लिए जरूरी सामान
दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि ताजे भुने हुए कॉफी बीन्स, गर्म दूध और चीनी।
आप चाहें तो दूध की जगह नारियल का दूध या बादाम का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद के अनुसार मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे कि इलायची या दालचीनी, जो कॉफी को और भी स्वादिष्ट बनाने में मदद करते हैं।
#1
कॉफी पाउडर तैयार करें
सबसे पहले ताजे भुने हुए कॉफी बीन्स को मिक्सी में पीस लें, ताकि आपको बारीक पाउडर मिले। ध्यान रखें कि कॉफी पाउडर बहुत बारीक न हो, बल्कि उसमें थोड़ा मोटापन होना चाहिए, ताकि उसका असली स्वाद बरकरार रहे।
आप चाहें तो बाजार से भी तैयार कॉफी पाउडर ले सकते हैं, लेकिन घर पर पिसी हुई कॉफी का स्वाद सबसे अलग होता है। इस तरह से आप अपनी कॉफी को और भी खास बना सकते हैं।
#2
कॉफी बनाने का तरीका
अब एक छोटे बर्तन में जरूरत के अनुसार पानी उबालें। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो इसमें थोड़ा-सा पिसा हुआ कॉफी पाउडर डालें और उसे 2-3 मिनट तक पकने दें।
इससे कॉफी का अर्क तैयार हो जाएगा, जो आपकी फिल्टर कॉफी का मुख्य हिस्सा होगा। इसके बाद एक बड़े बर्तन में थोड़ा-सा दूध गर्म करें, फिर इसमें चीनी मिलाएं और इसे अच्छे से फेंट लें, ताकि झाग बन जाए।
इससे आपकी कॉफी और भी स्वादिष्ट बनेगी।
#3
कॉफी को परोसने का तरीका
अब तैयार कॉफी के अर्क को एक कप या गिलास में डालें, फिर उस पर गर्म दूध वाला मिश्रण डालें। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी-सी और चीनी या फिर नारियल भी डाल सकते हैं।
आपकी दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।
यह कॉफी न केवल आपके दिन की शुरुआत ताजगी से करेगी, बल्कि आपके मूड को भी बेहतर बनाएगी। इसे सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ पीना बेहतरीन है।