सेब और दालचीनी का क्रिस्प है एक मशहूर डेजर्ट, पतझड़ में लें इसका आनंद

सेब और दालचीनी का क्रिस्प है एक मशहूर डेजर्ट, पतझड़ में लें इसका आनंद
क्या है खबर?
सेब और दालचीनी का क्रिस्प एक स्वादिष्ट और पौष्टिक डेजर्ट है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। यह खासतौर पर पतझड़ में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें सेब और दालचीनी का अनोखा मेल होता है। यह डेजर्ट बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए उपयुक्त है। इस लेख में हम आपको सेब और दालचीनी का क्रिस्प बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
सामग्री
सेब और दालचीनी का क्रिस्प बनाने के लिए जरूरी सामग्री
सेब और दालचीनी का क्रिस्प बनाने के लिए आपको कुछ आम चीजों की जरूरत होगी।
इनमें 4-5 बड़े सेब (छिले और पतले कटे हुए), एक कप ओट्स, आधा कप चीनी, एक चौथाई कप मैदा, आधा कप मक्खन (पिघला हुआ), एक चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चुटकी नमक और थोड़ा पानी शामिल है।
इन चीजों का उपयोग करके आप एक स्वादिष्ट डेजर्ट बना सकते हैं, जो खाने में मजेदार और सेहतमंद होगा।
#1
सेब तैयार करना
सबसे पहले सेब को छीलकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो चाकू की मदद से सेब को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं।
इसके बाद कटे हुए सेब के टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में डालें। अब इसमें थोड़ी चीनी और दालचीनी पाउडर मिलाएं।
इस मिश्रण को सेब पर अच्छे से फैलाएं, ताकि सभी टुकड़ों पर मसाले अच्छी तरह लग जाएं। इससे सेब का स्वाद और भी बेहतर हो जाएगा।
#2
ओट्स का मिश्रण तैयार करें
अब बारी आती है ओट्स का मिश्रण तैयार करने की। इसके लिए एक बड़े बर्तन में ओट्स, मैदा, बची हुई चीनी, दालचीनी पाउडर और नमक डालें।
इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें पिघला हुआ मक्खन डालें और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करें।
यह मिश्रण थोड़ा गीला और गाढ़ा होना चाहिए, ताकि जब इसे बेक किया जाए तो यह कुरकुरा बने।
#3
बेकिंग ट्रे तैयार करें
सेब और ओट्स का मिश्रण तैयार करने के बाद अब बेकिंग ट्रे को तैयार करें। सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें।
इसके बाद एक बेकिंग ट्रे लें और उसे मक्खन लगाकर चिकना करें, ताकि क्रिस्प अच्छे से पक सके। अब पहले तैयार किए गए सेब वाले मिश्रण को ट्रे में डालें और उसके ऊपर ओट्स वाला मिश्रण फैलाएं।
यह ध्यान रखें कि मिश्रण सभी हिस्सों पर बराबर फैला हुआ हो।
#4
सेब का क्रिस्प बेक करें
अब गर्म ओवन में ट्रे को रखें और लगभग 30-35 मिनट तक बेक करें। जब क्रिस्प का ऊपरी हिस्सा सुनहरा भूरे रंग का हो जाए तो समझ लें कि यह तैयार हो गया है।
बीच-बीच में इसे चेक करते रहें, ताकि यह जल न जाए। जब यह पूरी तरह से पक जाए तो इसे ओवन से निकालकर ठंडा होने दें।
इसके बाद इसके ऊपर वेनिला आइसक्रीम डालें और टुकड़ों में काटकर इसका सेवन करें।