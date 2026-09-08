सेब और दालचीनी के क्रिस्प की रेसिपी

सेब और दालचीनी का क्रिस्प है एक मशहूर डेजर्ट, पतझड़ में लें इसका आनंद

लेखन सयाली 12:11 pm Sep 08, 202612:11 pm

क्या है खबर?

सेब और दालचीनी का क्रिस्प एक स्वादिष्ट और पौष्टिक डेजर्ट है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। यह खासतौर पर पतझड़ में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें सेब और दालचीनी का अनोखा मेल होता है। यह डेजर्ट बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए उपयुक्त है। इस लेख में हम आपको सेब और दालचीनी का क्रिस्प बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।