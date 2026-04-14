जापान का उबे चीजकेक हो रहा है वायरल, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

जापान का उबे चीजकेक एक स्वादिष्ट और अनोखा डेजर्ट है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। यह अपनी हल्की और फ्लफी बनावट के लिए जाना जाता है। उबे एक प्रकार का रतालू है, जिसका उपयोग इस मीठे व्यंजन में किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए आज हम आपको इस बेहतरीन डेजर्ट की रेसिपी बताते हैं।

#1 बिस्किट का आधार बनाएं उबे चीजकेक का आधार बिस्किट से तैयार होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। अब एक बर्तन में 150 ग्राम डाइजेस्टिव बिस्किट को तोड़कर उसमें 75 ग्राम पिघला हुआ मक्खन मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर एक स्प्रिंगफॉर्म पैन में डालें और अच्छे से दबाकर समतल कर लें। इसके बाद इस बेस को 10 मिनट के लिए ओवन में बेक करें, फिर इसे ठंडा होने दें।

#2 उबे पेस्ट तैयार करें उबे पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम उबे को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसी दौरान इन टुकड़ों को पानी में उबाल लें, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। उबलने के बाद इन्हें ठंडा करके मिक्सर में पीस लें, ताकि एक चिकना पेस्ट बन कर तैयार हो जाए। इस पेस्ट को मिश्रण में मिलाने से पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, ताकि मिश्रण में कोई गांठ न पड़े और इसका स्वाद बेहतरीन आए।

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#3 क्रीम चीज मिश्रण बनाएं क्रीम चीज मिश्रण बनाने के लिए 200 ग्राम क्रीम चीज को कमरे के तापमान पर ले आएं, ताकि वह नरम हो जाए। अब एक बड़े बर्तन में क्रीम चीज, 100 ग्राम चीनी पाउडर और 2 चम्मच वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह फेंटे, जब तक कि मिश्रण हल्का और फूला हुआ न हो जाए। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे उबे पेस्ट मिलाएं और चम्मच की मदद से हल्के हाथ से मिलाएं, ताकि मिश्रण अच्छी तरह मिल जाए।

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#4 केक को बेक करें अब तैयार चीज मिश्रण को पहले से बने बिस्किट क्रस्ट वाले पैन में डालें और ऊपर से हल्के हाथ से दबाएं, ताकि सब जगह बराबर फैले। इसके बाद इसे फिर से 50 मिनट के लिए पहले से गर्म ओवन में बेक करें या जब तक कि ऊपर से हल्का सुनहरा भूरा रंग न हो जाए तब तक बेक करें। बेक होने के बाद इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, फिर फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए रखें।