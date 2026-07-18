वेज शिकागो स्टाइल डीप डिश पिज्जा खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानिए इसकी रेसिपी

शिकागो स्टाइल पिज्जा के लिए आपको सबसे पहले आटा गूंथना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में 2 कप मैदा, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी और एक चौथाई कप तेल मिलाएं।

अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को अच्छे से मसलकर चिकना कर लें।

जब आटा तैयार हो जाए तो इसे एक गीले कपड़े से ढककर एक घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि यह फूल जाए और पिज्जा के लिए तैयार हो सके।