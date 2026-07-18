वेज शिकागो स्टाइल डीप डिश पिज्जा खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
पिज्जा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बाजार में आपको कई तरह के पिज्जा मिल जाएंगे, लेकिन घर पर पिज्जा बनाना अलग ही अनुभव होता है। आज हम आपको शिकागो स्टाइल पिज्जा बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। यह पिज्जा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ काफी भरपूर होता है। इस पिज्जा को बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद एक बार चखने के बाद आप बार-बार इसे बनाना चाहेंगे।
#1
सबसे पहले गूंथें पिज्जा का आटा
शिकागो स्टाइल पिज्जा के लिए आपको सबसे पहले आटा गूंथना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में 2 कप मैदा, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी और एक चौथाई कप तेल मिलाएं।
अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को अच्छे से मसलकर चिकना कर लें।
जब आटा तैयार हो जाए तो इसे एक गीले कपड़े से ढककर एक घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि यह फूल जाए और पिज्जा के लिए तैयार हो सके।
#2
बनाएं पिज्जा की फिलिंग
पिज्जा की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और मशरूम डालकर भूनें।
जब सब्जियां नरम हो जाएं तो इसमें टमाटर की प्यूरी मिलाएं और मसाले डालकर अच्छे से पकाएं। आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली, मटर या जैतून आदि।
फिलिंग को अच्छे से मिलाकर 5-7 मिनट तक पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
#3
पिज्जा को दें आकार
अब गूंथे आटे को बेलकर एक बड़े पिज्जा पैन में डालें और उसके किनारों को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ दें, ताकि सारा मिश्रण उसमें आ सके।
अब इस बेस पर पहले एक परत चीज डालें, फिर उस पर तैयार सब्जियों का मिश्रण फैलाएं। इसके ऊपर और भी एक परत चीज डालें।
आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा टॉपिंग भी डाल सकते हैं, जैसे कि जैतून का तेल और तुलसी आदि। ऊपर से पिज्जा के आटे की एक परत लगाएं।
#4
पिज्जा को करें बेक
अब पिज्जा को पहले से गर्म ओवन में 30-35 मिनट तक बेक करें या जब तक कि ऊपर की परत सुनहरी न हो जाए तब तक बेक करें।
बीच-बीच में पिज्जा को चेक करते रहें, ताकि वह जल न जाए और उसकी सारी परत सही तरह से पक जाएं। जब पिज्जा अच्छे से बेक हो जाए तो उसे बाहर निकालें और थोड़ी देर ठंडा होने दें।
इसके बाद उसे टुकड़ों में काटकर गर्मा-गर्म परोसें।