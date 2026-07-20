सेहत के लिए बेहतर हैं रागी चिप्स, स्नैक टाइम के लिए इस रेसिपी से करें तैयार
क्या है खबर?
रागी चिप्स एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। रागी यानी मीलेट्स एक ऐसा अनाज है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें कैल्शियम, फाइबर और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको रागी चिप्स की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने स्नैक टाइम में चाय या कॉफी के साथ खा सकते हैं। यह स्नैक बच्चों के लिए भी सुरक्षित है।
सामग्री
रागी चिप्स बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
रागी चिप्स एक सेहतमंद स्नैक है, जिसमें आलू का इस्तेमाल नहीं होता है।
इसे बनाने के लिए आपको एक कप रागी का आटा, नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा-सा पानी (जरूरत के अनुसार), आधा चम्मच अजवाइन, एक चौथाई चम्मच हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर चाहिए होगा।
आटा
रागी चिप्स का आटा गूंथना
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में रागी का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, अजवाइन, हींग, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा नरम न हो, क्योंकि इससे चिप्स कुरकुरे नहीं बनेंगे।
गूंथने के बाद आटे को थोड़ा तेल लगाकर ढक दें, ताकि वह सूख न जाए।
काटें
चिप्स काटना
गूंथे हुए आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। अब हर हिस्से को बेलकर पतला गोल आकार दें, फिर उसे चिप्स के आकार में काट लें।
आप चाहें तो चिप्स को बेलने के बजाय हाथों से ही दबाकर पतला कर सकते हैं। इसी तरह सारे आटे के हिस्सों से चिप्स बना लें।
इन्हें आप अपनी पसंद अनुसार आकार दे सकते हैं। ध्यान रखें कि चिप्स ज्यादा पतले न हों, ताकि वे कुरकुरे बन सकें।
तलें
रागी चिप्स तलना
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें तैयार किए हुए रागी चिप्स डालें। इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें।
जब सारे चिप्स तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और अतिरिक्त तेल निकालने के लिए ऊपर से किचन टॉवल रख दें।
इसी तरह बाकी के आटे से भी चिप्स तलें। आप इन चिप्स को एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं, ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें।