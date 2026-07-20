रागी चिप्स की रेसिपी

सेहत के लिए बेहतर हैं रागी चिप्स, स्नैक टाइम के लिए इस रेसिपी से करें तैयार

लेखन सयाली 02:16 pm Jul 20, 202602:16 pm

क्या है खबर?

रागी चिप्स एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। रागी यानी मीलेट्स एक ऐसा अनाज है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें कैल्शियम, फाइबर और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको रागी चिप्स की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने स्नैक टाइम में चाय या कॉफी के साथ खा सकते हैं। यह स्नैक बच्चों के लिए भी सुरक्षित है।