बच्चों को खिलाएं रागी और गुड़ की कुकीज, स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी
क्या है खबर?
रागी और गुड़ की कुकीज एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक है। यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है। रागी में कैल्शियम, आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जबकि गुड़ में प्राकृतिक मिठास होती है। इस लेख में हम आपको रागी और गुड़ की कुकीज बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी है।
जरूरी चीजें
रागी और गुड़ की कुकीज की सामग्री की सूची
रागी और गुड़ की कुकीज बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की आवश्यकता होगी। इनमें शामिल हैं: एक कप रागी का आटा, आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप गुड़ पाउडर, एक चौथाई कप घी या मक्खन, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक, और पानी (जितना जरूरत हो)।
आप चाहें तो इसमें सूखे मेवे भी मिला सकते हैं, जैसे बादाम या काजू।
आटा बनाना
आटा तैयार करना
इन कुकीज को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में रागी का आटा, गेहूं का आटा, गुड़ पाउडर, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं।
अब इसमें घी या मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सारी चीजें एकसार हो जाएं। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें।
ध्यान रखें कि आटा ज्यादा गीला न हो, बल्कि हाथों पर चिपके नहीं।
आकार देना
कुकीज का आकार देना
गूंथा हुआ आटा थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो जाए। फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें हल्का-सा चपटा करें।
आप चाहें तो इन्हें बेलकर भी आकार दे सकते हैं। हालांकि, बेलने से पहले थोड़ा-सा सूखा आटा जरूर छिड़कें, ताकि बेलने में आसानी हो।
इसके बाद इन चपटे गोले को बेकिंग ट्रे पर रखें। ध्यान रखें कि सभी गोले के बीच थोड़ा अंतराल हो, ताकि कुकीज बेकिंग के दौरान आपस में चिपके नहीं।
बेकिंग
कुकीज को बेक करना
अब पहले से गर्म ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर सेट करके उसमें कुकीज वाली ट्रे रखें और लगभग 15-20 मिनट तक बेक करें।
जब कुकीज सुनहरी भूरी हो जाएं तो उन्हें ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये कुकीज खाने के लिए तैयार हो जाएंगी।
आप इन्हें एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करे तब इनका आनंद ले सकते हैं।