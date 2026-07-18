रागी और गुड़ की कुकीज

बच्चों को खिलाएं रागी और गुड़ की कुकीज, स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी

लेखन सयाली 04:19 pm Jul 18, 202604:19 pm

क्या है खबर?

रागी और गुड़ की कुकीज एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक है। यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है। रागी में कैल्शियम, आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जबकि गुड़ में प्राकृतिक मिठास होती है। इस लेख में हम आपको रागी और गुड़ की कुकीज बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी है।