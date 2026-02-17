घर पर आसानी से बनाई जा सकती है कसूरी मेथी, जानिए तरीका

कसूरी मेथी एक ऐसी सामग्री है, जो कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसे घर पर बनाना आसान है और यह लंबे समय तक ताजा रहती है। इस लेख में हम आपको घर पर कसूरी मेथी बनाने का तरीका बताएंगे ताकि आप इसे हमेशा अपनी रसोई में रख सकें और अपने खाने का मजा बढ़ा सकें। आप इसे सब्जियों, दालों और परांठों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

स्टेप-1 मेथी की पत्तियों को साफ करें सबसे पहले ताजी मेथी की पत्तियों को अच्छे से साफ करें ताकि उनमें से गंदगी और कीड़े निकल जाएं। इसके लिए आप पत्तियों को पानी में धो सकते हैं या फिर उन्हें एक सूती कपड़े से पोंछ सकते हैं। ध्यान रखें कि पत्तियां पूरी तरह से साफ हो जाएं ताकि सूखाने के बाद उनमें कोई नमी न रहे। साफ की हुई पत्तियों को छांव में सुखाने के लिए एक साफ कपड़े पर फैलाकर रखें।

स्टेप-2 पत्तियों को सुखाएं मेथी की पत्तियों को छांव में सुखाना सबसे जरूरी कदम है। इसके लिए पत्तियों को एक साफ कपड़े पर फैलाकर धूप में रखें, लेकिन ध्यान रखें कि सीधी धूप न पड़े क्योंकि इससे पत्तियां जल सकती हैं। रोजाना उन्हें पलटते रहें ताकि सभी हिस्से समान रूप से सूखें। यह प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन तक चल सकती है, जब तक कि पत्तियां पूरी तरह से सूखी न हो जाएं। सूखने के बाद पत्तियां कुरकुरी हो जाएंगी, जो कि सही संकेत है।

स्टेप-3 पत्तियों को पीसें जब पत्तियां पूरी तरह से सूख जाएं तो उन्हें एक मिक्सर में डालकर पीसें, लेकिन ध्यान रखें कि कसूरी मेथी पाउडर में नहीं होती है इसलिए इसे मिक्सर में थोड़ा ही पीसें। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप उन्हें हाथों से भी पीस सकते हैं। इस पाउडर को आप एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं ताकि इसकी खुशबू बनी रहे। अब आपकी कसूरी मेथी तैयार है, जिसे आप विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं।

