सूखे मेवों के लड्डू बनाने का आसान तरीका, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
क्या है खबर?
सूखे मेवों के लड्डू एक सेहतमंद और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह लड्डू न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के लिए भी यह एक बेहतरीन नाश्ता है। इसमें सूखे मेवे, घी और चीनी का मेल होता है, जो इसे खास बनाता है। आइए आज हम आपको सूखे मेवों के लड्डू बनाने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
#1
सूखे मेवे तैयार करें
सबसे पहले सूखे मेवे तैयार करें। आप इसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे शामिल कर सकते हैं।
इन सभी सूखे मेवों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि लड्डुओं में मिलाना आसान हो जाए। इसके बाद इन्हें एक पैन में हल्का सा भून लें। इससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और वे लड्डुओं में अच्छी तरह मिल जाएंगे।
भूनने से सूखे मेवों का तेल निकल जाएगा, जो लड्डुओं को एक बेहतरीन स्वाद देगा।
#2
घी गर्म करें
अब एक बड़े पैन में घी गर्म करें। ध्यान रखें कि घी ज्यादा गर्म न हो ताकि लड्डुओं का स्वाद खराब न हो।
मध्यम आंच पर घी को गर्म करें और फिर उसमें सूखे मेवे डालकर हल्का सा भून लें। इससे सूखे मेवों का तेल निकल जाएगा, जो लड्डुओं को एक बेहतरीन स्वाद देगा।
इसके बाद भुने हुए सूखे मेवे एक प्लेट में निकाल लें ताकि वे ठंडे हो जाएं और लड्डुओं में अच्छी तरह मिल सकें।
#3
गुड़ और पानी मिलाएं
अब एक छोटे पैन में गुड़ और पानी मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए।
इस मिश्रण को लगातार हिलाते रहें ताकि यह जले नहीं और अच्छी तरह से पके। जब गुड़ घुल जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद इसे हाथ से मसलकर बारीक कर लें ताकि लड्डुओं में मिलाना आसान हो जाए।
#4
लड्डू बनाएं
अब एक बड़े कटोरे में भुने हुए सूखे मेवे, घी वाला मिश्रण और मसलकर रखा हुआ गुड़ मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर छोटे-छोटे गोले बना लें। आप चाहें तो इनमें थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं ताकि लड्डू नरम बने।
अब सभी गोले बना लें और उन्हें ठंडा होने दें ताकि वे ठीक से जम जाएं। इसके बाद आपके स्वादिष्ट सूखे मेवों वाले लड्डू तैयार हो जाएंगे।
#5
परोसने का तरीका
आप इन सूखे मेवों वाले लड्डुओं को किसी भी समय परोस सकते हैं। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं, जिससे यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक आदर्श नाश्ता हो सकता है।
इसे आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ बांट सकते हैं या किसी खास मौके पर उपहार के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार आसानी से बनाए जाने वाले यह लड्डू हर किसी को पसंद आएंगे।