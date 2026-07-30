सूखे मेवों के लड्डू बनाने का तरीका

सूखे मेवों के लड्डू बनाने का आसान तरीका, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

लेखन अंजली 12:23 pm Jul 30, 202612:23 pm

क्या है खबर?

सूखे मेवों के लड्डू एक सेहतमंद और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह लड्डू न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के लिए भी यह एक बेहतरीन नाश्ता है। इसमें सूखे मेवे, घी और चीनी का मेल होता है, जो इसे खास बनाता है। आइए आज हम आपको सूखे मेवों के लड्डू बनाने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।