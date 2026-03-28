अपने कुत्ते को घर पर बनाकर खिलाएं ये 5 व्यंजन, जानिए रेसिपी

कुत्ते को स्वस्थ रखने के लिए सही आहार बहुत जरूरी है। शाकाहारी आहार में कुत्तों के लिए कई लाभ होते हैं, जैसे कि स्वस्थ त्वचा, चमकदार फर और ऊर्जा का स्रोत। इस लेख में हम आपको पांच आसान और पौष्टिक शाकाहारी व्यंजनों की विधि बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये व्यंजन आपके कुत्ते को न केवल ताजगी देंगे बल्कि उसे खुश भी रखेंगे। आइए इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 आलू और गाजर का पुलाव आलू और गाजर का पुलाव आपके कुत्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर उबाल लें, फिर उसमें उबले हुए आलू और कटी हुई गाजर डालें। थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं। यह व्यंजन आपके कुत्ते को ऊर्जा देगा और उसकी पाचन क्रिया को भी सुधारता है।

#2 दलिया और दही का मिश्रण दलिया और दही का मिश्रण भी आपके कुत्ते के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसे बनाने के लिए दलिया को पानी में उबाल लें जब तक कि वह नरम न हो जाए, फिर उसमें थोड़ा सा दही मिलाएं। दही में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन को सुधारते हैं। इस मिश्रण को ठंडा करके अपने कुत्ते को परोसें। यह व्यंजन उनके पेट को ठंडक पहुंचाता है और उन्हें ताजगी भी देता है।

Advertisement

#3 कद्दू और मटर का पुलाव कद्दू और मटर का पुलाव भी एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जिसमें कद्दू विटामिन-ए से भरपूर होता है और मटर प्रोटीन का स्रोत होता है। इसे बनाने के लिए चावल को धोकर उबाल लें, फिर उसमें कद्दू के टुकड़े और उबली हुई मटर डालें। थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं। इस व्यंजन को ठंडा करके अपने कुत्ते को परोसें।

Advertisement

#4 सेब और गाजर की सलाद सेब और गाजर की सलाद भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसमें सेब विटामिन-C से भरपूर होता है और गाजर विटामिन-A का अच्छा स्रोत होता है। इसे बनाने के लिए सेब को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें कदूकस की हुई गाजर मिलाएं। थोड़ा सा नींबू रस निचोड़कर इसे अच्छे से मिलाएं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। इस सलाद को अपने कुत्ते को परोसें ताकि वह ताजगी महसूस करे।