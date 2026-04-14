घर पर आसानी से बनाई जा सकती हैं ये 5 तरह की दालें, जानिए रेसिपी

दाल भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है और इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किचन में नए हैं और दाल बनाना नहीं जानते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान दाल की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इन दालों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं। आइए इनकी रेसिपी जानते हैं।

#1 अरहर की दाल अरहर की दाल एक आम भारतीय व्यंजन है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए आपको अरहर दाल, प्याज, टमाटर, लहसुन-अदरक का पेस्ट, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक चाहिए। सबसे पहले दाल को धोकर कुकर में डालें, फिर उसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, लहसुन-अदरक का पेस्ट, मसाले और पानी मिलाकर पकाएं। जब दाल नरम हो जाए तो उसे चावल या रोटी के साथ परोसें।

#2 मूंग दाल मूंग दाल एक हल्की और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको मूंग दाल, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक चाहिए। सबसे पहले दाल को धोकर कुकर में डालें, फिर उसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मसाले और पानी मिलाकर पकाएं। जब दाल नरम हो जाए तो इसे चावल या रोटी के साथ परोसें।

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#3 मसूर की दाल मसूर की दाल एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको मसूर दाल, प्याज, टमाटर, लहसुन-अदरक का पेस्ट, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक चाहिए। सबसे पहले दाल को धोकर कुकर में डालें, फिर उसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, लहसुन-अदरक का पेस्ट, मसाले और पानी मिलाकर पकाएं। जब दाल नरम हो जाए तो इसे चावल या रोटी के साथ परोसें।

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