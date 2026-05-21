घर पर आसानी से बनाई जा सकती है क्रीमी मैंगो चिया पुडिंग, जानिए रेसिपी

आम को फलों का राजा कहा जाता है और यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर भी है। आम की लोकप्रियता के कारण कई लोग इसका इस्तेमाल अलग-अलग व्यंजनों में करते हैं। ऐसे ही आम से आप घर पर कुछ ही मिनटों में क्रीमी मैंगो चिया पुडिंग बना सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है, जो आपको गर्मियों में ताजगी देगा। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्री क्रीमी मैंगो चिया पुडिंग बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां दो पके आम (बीज निकले हुए), एक चौथाई कप चिया बीज, एक कप बादाम का दूध, दो बड़ी चम्मच शहद या मेपल सिरप, एक छोटी चम्मच वनीला अर्क, कुछ कटे हुए सूखे मेवे या ताजे फल (सजावट के लिए) और थोड़े-से पुदीने के पत्ते (सजावट के लिए)। इन सामग्रियों का उपयोग करके आप घर पर आसानी से क्रीमी मैंगो चिया पुडिंग बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक है।

स्टेप-1 मैंगो चिया पुडिंग बनाने का तरीका सबसे पहले पके आम को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में डालें और अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद एक बड़े कटोरे में बादाम का दूध, शहद या मेपल सिरप और वनीला अर्क डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण में चिया बीज डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चिया बीज थोड़़ा फूल जाएं और मिश्रण गाढ़ा हो जाए।

Advertisement

स्टेप-2 पुडिंग को सेट करें अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे जार या कटोरियों में डालकर फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें। इससे पुडिंग अच्छी तरह से जम जाएगी और ठंडी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। जब आप इसे परोसने वाले हों तो जार या कटोरियों को फ्रिज से निकालकर उनके ऊपर कुछ कटे हुए सूखे मेवे या ताजे फल डाल सकते हैं।

Advertisement