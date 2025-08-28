सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है ओट्स टिक्की, जानिए इसकी रेसिपी

आजकल हर कोई अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहता है इसलिए लोग ऐसी चीजें खा रहे हैं, जो स्वादिष्ट के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हों। ओट्स टिक्की एक ऐसा स्नैक है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। आइए ओट्स टिक्की की आसान रेसिपी जानते हैं।

सामान ओट्स टिक्की बनाने के लिए जरूरी सामान एक कप ओट्स, आधा कप उबले हुए आलू (मैश किए हुए), एक छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ), एक हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), थोड़ी धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई), एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), लाल मिर्च पाउडर (स्वादानुसार), थोड़ा सा नींबू का रस, तेल (तलने के लिए) इस सामान से आप स्वादिष्ट टिक्की बना सकते हैं। आप चाहें तो इस टिक्की में सूखे मेवे भी डाल सकते हैं।

विधि ओट्स टिक्की बनाने का तरीका सबसे पहले ओट्स को मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक बड़े बर्तन में पीसे हुए ओट्स, उबले हुए आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट, जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से गूथकर टिक्की का मिश्रण तैयार कर लें। अब हाथों में थोड़ा-सा तेल लगाकर इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके टिक्कियों को सुनहरा होने तक तलें।

फायदे ओट्स टिक्की के फायदे ओट्स टिक्की में मौजूद ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ओट्स टिक्की का सेवन वजन घटाने में भी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती है और यह लंबे समय तक पेट भरने का अहसास देती है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती।