घर पर आसानी से आजमाएं ये 5 चलने की अलग-अलग एक्सरसाइज
क्या है खबर?
चलना एक सरल और असरदार तरीका है, जिससे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। यह न केवल आपके शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार चलने की एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं।
#1
पंजों पर चलना
पंजों पर चलना एक सरल और असरदार एक्सरसाइज है, जिसे आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं।
इसके लिए आपको बस अपने पंजों पर खड़े होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। यह एक्सरसाइज आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करती है और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
इसे रोजाना 5-10 मिनट करने से आपके पैर मजबूत होते हैं और चलने की आदत भी बेहतर होती है।
#2
एड़ियों पर चलना
एड़ियों पर चलना भी एक आसान एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों की ताकत बढ़ाने में मदद करता है।
इसके लिए आपको अपने एड़ियों पर खड़े होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। यह एक्सरसाइज आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करती है और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
इसे रोजाना 5-10 मिनट करने से आपके पैर मजबूत होते हैं और चलने की आदत भी बेहतर होती है।
#3
एक तरफ से दूसरी तरफ चलना
एक तरफ से दूसरी तरफ चलना आपकी कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।
इसके लिए आपको एक लाइन में खड़े होकर एक पैर को दूसरे पैर के पास ले जाना है, फिर वापस पहले स्थान पर आना है।
यह एक्सरसाइज आपके संतुलन को बेहतर बनाती है और पैरों की ताकत बढ़ाती है। इसे रोजाना 5-10 मिनट करने से आपके पैर मजबूत होते हैं और चलने की आदत भी बेहतर होती है।
#4
पीछे की ओर चलना
पीछे की ओर चलना आपके पैरों की मांसपेशियों को चुनौती देता है और संतुलन सुधारता है। इसके लिए आपको धीरे-धीरे पीछे की ओर चलना है, ध्यान रखते हुए कि आपका सिर सीधा रहे।
यह एक्सरसाइज आपके संतुलन को बेहतर बनाती है और पैरों की ताकत बढ़ाती है। इसे रोजाना 5-10 मिनट करने से आपके पैर मजबूत होते हैं और चलने की आदत भी बेहतर होती है।
इसे नियमित रूप से करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं।
#5
तेज चलना
तेज चलना एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके दिल को स्वस्थ रखती है और शरीर में ऊर्जा भरती है। इसके लिए आपको बस तेज गति से चलना है, जिससे आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और पसीना आएगा।
इसे रोजाना 20-30 मिनट करने से आपके दिल की क्षमता बढ़ती है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।
इन सभी सरल और असरदार चलने की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं।