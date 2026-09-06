घर पर आसानी से बनाएं वेज एवोकाडो सुशी, सभी खा कर करेंगे तारीफ

अब बारी आती है सुशी रोल बनाने की। इसके लिए एक बांस की चटाई लें और उस पर समुद्री घास की शीट रखें।

इस पर तैयार सुशी चावल फैलाएं, फिर उसके ऊपर एवोकाडो स्लाइस, खीरे और गाजर के टुकड़े रखें। इसके बाद चटाई की मदद से रोल बनाएं और ध्यान रखें कि रोल अच्छी तरह से कसकर बंधा हो, ताकि वह टूटे नहीं।

इसी तरह सभी रोल तैयार कर लें। इसके बाद इन्हें टुकड़ों में काटें और खाएं।