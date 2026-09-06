घर पर आसानी से बनाएं वेज एवोकाडो सुशी, सभी खा कर करेंगे तारीफ
क्या है खबर?
सुशी एक लोकप्रिय जापानी खाना है, जो आमतौर पर समुद्री भोजन के साथ बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे शाकाहारी रूप में भी बनाया जा सकता है? आज हम आपको वेज एवोकाडो सुशी की रेसिपी बताएंगे, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है। यह खाना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे खाने के बाद आपके घर वाले जरूर आपकी तारीफ करेंगे।
चावल
चावल तैयार करें
सुशी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सुशी चावल तैयार करने होंगे। इसके लिए चावल को अच्छे से धोकर पकाएं और ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद उसमें सफेद सिरका, चीनी और नमक मिलाएं। इससे चावल को एक खास स्वाद मिलेगा।
इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर चावल को हल्का गीला कर लें। यह सुशी के लिए जरूरी है, ताकि रोल बनाते समय चावल आसानी से एक दूसरे से चिपक जाएं।
एवोकाडो
एवोकाडो को काटें
सुशी के लिए पके हुए एवोकाडो का उपयोग करें, क्योंकि वह नरम और मलाईदार होता है। एवोकाडो को बीच से काटकर उसके गूदे को चम्मच से निकाल लें।
अगर आपके पास पका हुआ एवोकाडो नहीं है तो उसे हल्का उबाल लें, ताकि वह नरम हो जाए। उबले हुए एवोकाडो का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है।
इसे ठंडा करके सुशी में इस्तेमाल करें। यह सुशी को एक खास स्वाद देगा।
सब्जियां
खीरे और गाजर भी डालें
वेज एवोकाडो सुशी के लिए खीरे और गाजर की भी जरूरत होगी। खीरे को पतले पतले टुकड़ों में काट लें और गाजर को छीलकर लंबे टुकड़ों में काट लें।
इन सब्जियों को आप कच्चा भी उपयोग कर सकते हैं या हल्का-सा उबालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सुशी में एक कुरकुरी परत जुड़ जाएगी, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगी।
इन सब्जियों का उपयोग करके आप अपनी सुशी को रंग-बिरंगा और पौष्टिक बना सकते हैं।
रोल
सुशी रोल बनाना सीखें
अब बारी आती है सुशी रोल बनाने की। इसके लिए एक बांस की चटाई लें और उस पर समुद्री घास की शीट रखें।
इस पर तैयार सुशी चावल फैलाएं, फिर उसके ऊपर एवोकाडो स्लाइस, खीरे और गाजर के टुकड़े रखें। इसके बाद चटाई की मदद से रोल बनाएं और ध्यान रखें कि रोल अच्छी तरह से कसकर बंधा हो, ताकि वह टूटे नहीं।
इसी तरह सभी रोल तैयार कर लें। इसके बाद इन्हें टुकड़ों में काटें और खाएं।