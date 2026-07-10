रेड वेलवेट केक की रेसिपी

घर पर ही बच्चों के लिए बनाएं रेड वेलवेट केक, हर मौका बन जाएगा खास

लेखन सयाली 03:13 pm Jul 10, 202603:13 pm

क्या है खबर?

रेड वेलवेट केक एक शानदार डेजर्ट है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इस केक की खासियत इसकी लाल रंग की परतें और क्रीम चीज की सजावट है। आइए आज हम आपको रेड वेलवेट केक की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं। इसे खा कर बच्चे-बड़े सब खुश हो जाएंगे।