घर पर ही बच्चों के लिए बनाएं रेड वेलवेट केक, हर मौका बन जाएगा खास
क्या है खबर?
रेड वेलवेट केक एक शानदार डेजर्ट है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इस केक की खासियत इसकी लाल रंग की परतें और क्रीम चीज की सजावट है। आइए आज हम आपको रेड वेलवेट केक की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं। इसे खा कर बच्चे-बड़े सब खुश हो जाएंगे।
सामान
केक के लिए जरूरी सामान
केक के लिए आपको मैदा, चीनी, मक्खन, दही, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, नमक और कोको पाउडर की जरूरत होगी। इसके अलावा केक को सजाने के लिए क्रीम चीज, पाउडर चीनी और थोड़ा-सा नींबू का रस भी चाहिए होगा। इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप केक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह केक किसी भी खास अवसर पर बनाने के लिए एकदम सही है और सभी को पसंद आता है।
घोल
केक का घोल तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मक्खन और चीनी को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें दही डालकर मिलाएं। इसके बाद वनीला एसेंस डालें। अब एक अलग बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और कोको पाउडर को छानकर मिलाएं। इस मिश्रण को मक्खन वाले मिश्रण में धीरे-धीरे डालते हुए मिलाएं। इसके बाद इसमें लाल रंग का खाने वाला रंग मिलाएं, ताकि घोल का रंग लाल हो जाए। ध्यान रखें कि घोल अच्छी तरह से मिल जाए।
पकाना
केक को पकाएं
अब अपने ओवन को 350 डिग्री फारेनहाइट पर गर्म करें और 2 केक टिन को मक्खन लगाकर तैयार रखें। इसके बाद तैयार घोल को दोनों टिन में बराबर-बराबर डालें और उन्हें ओवन में लगभग 25-30 मिनट तक पकाएं। जब केक अच्छी तरह से पक जाए तो उन्हें बाहर निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद दोनों परतों को एक-दूसरे के ऊपर रखें और बीच में क्रीम चीज की सजावट लगाएं।
सजावट
केक को सजाएं
अब आपके रेड वेलवेट केक की परतें तैयार हो चुकी हैं। इसके ऊपर और किनारों पर क्रीम चीज की सजावट लगाएं और इसे अपने मनपसंद तरीके से सजाएं। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ ताजे फल या चॉकलेट के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इस तरह आपका रेड वेलवेट केक तैयार हो चुका है और इसे काटकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लें। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है।