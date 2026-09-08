पतझड़ में लोग चाव से खाते हैं वेज शेफर्ड पाई, बनाने भी है बेहद आसान

अब ग्रेवी बनाने की बारी है। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का भूनें।

अब बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर डालें। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें।

सब कुछ अच्छे से पकाएं, जब तक मसाले और टमाटर एकसार न हो जाएं। अब इसमें पहले से पकाई गई सब्जियां डालकर हल्की आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए।