पतझड़ में लोग चाव से खाते हैं वेज शेफर्ड पाई, बनाने भी है बेहद आसान

पतझड़ में लोग चाव से खाते हैं वेज शेफर्ड पाई, बनाने भी है बेहद आसान
क्या है खबर?
शेफर्ड पाई एक ऐसा व्यंजन है, जो अपने स्वाद और बनावट के लिए खासा लोकप्रिय है। आमतौर पर इसे मांस के साथ बनाया जाता है, लेकिन इसका शाकाहारी विकल्प भी उतना ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। आज हम आपको वेज शेफर्ड पाई बनाने की आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बताएंगे। इसमें अलग-अलग सब्जियों और मसालों का इस्तेमाल होता है, जो इसे स्वादिष्ट और सभी के लिए उपयुक्त बनाता है।
#1
सब्जियों को तैयार करें
सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें आप आलू, गाजर, मटर, शिमला मिर्च और मकई जैसी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं।
इन सब्जियों को एक पैन में थोड़ा पानी डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब सब्जियां नरम हो जाएं तो इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
यह कदम जरूरी है, ताकि सब्जियां असेंबल करते समय आसानी से इस्तेमाल हो सकें।
#2
ग्रेवी तैयार करें
अब ग्रेवी बनाने की बारी है। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का भूनें।
अब बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर डालें। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें।
सब कुछ अच्छे से पकाएं, जब तक मसाले और टमाटर एकसार न हो जाएं। अब इसमें पहले से पकाई गई सब्जियां डालकर हल्की आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए।
#3
आलू का पेस्ट बनाएं
आलू का पेस्ट बनाना इस रेसिपी का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए उबले हुए आलू को छीलकर अच्छे से मैश कर लें।
अब इसमें थोड़ा दूध और मक्खन डालें और इसे अच्छे से मिलाएं। अगर चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए।
यह पेस्ट चिकना और मलाईदार होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से फैलाया जा सके। यह पाई का ऊपरी हिस्सा बनेगा।
#4
पाई को असेंबल करें
अब पाई को तैयार करने का समय है। एक गहरा बर्तन या बेकिंग डिश लें।
सबसे पहले इसमें तैयार की गई सब्जियों की ग्रेवी डालें। इसके ऊपर आलू का पेस्ट डालें और इसे अच्छे से फैलाएं, ताकि पूरी ग्रेवी ढक जाए।
इसे समतल करें, ताकि यह देखने में भी अच्छा लगे। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 20-25 मिनट तक बेक करें।
जब ऊपर की परत हल्की सुनहरी हो जाए तो आपकी पाई तैयार है।