एयर फ्रायर में आसानी से बनाएं अचार स्वाद वाले आलू बाइट्स, जानिए रेसिपी

आलू से बनी रेसिपी को हर कोई पसंद करता है। क्या आपने कभी एयर फ्रायर में अचार स्वाद वाले आलू बाइट्स बनाए हैं? यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। इस लेख में हम आपको एयर फ्रायर अचार स्वाद वाले आलू बाइट्स की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। यह स्नैक खासतौर पर बच्चों और मेहमानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

#1 सामग्री एयर फ्रायर अचार स्वाद वाले आलू बाइट्स बनाने के लिए आपको कुछ आसान चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले, 500 ग्राम आलू लें और उन्हें छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके अलावा, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार और 2 बड़े चम्मच तेल भी चाहिए। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप अपने स्वादिष्ट स्नैक को तैयार कर सकते हैं।

#2 आलू उबालें सबसे पहले, कटे हुए आलू को पानी में उबाल लें जब तक कि वे नरम न हो जाएं। उबालने के बाद, उन्हें छानकर ठंडा होने दें। यह प्रक्रिया आपके आलू को पकाने में मदद करेगी और उन्हें ठंडा होने पर आसानी से मैश करने लायक भी बना देगी। उबले हुए आलू को ठंडा करने के बाद, आप उन्हें एक बड़े कटोरे में मैश कर सकते हैं, ताकि वे आपके स्नैक के लिए तैयार हो सकें।

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#3 मसाले मिलाएं अब मैश किए हुए आलू में बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा अचार का मसाला मिलाएं। इन मसालों से आलू को खास स्वाद मिलेगा, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। मसाले मिलाने के बाद, इसमें नमक भी डालें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और एक समान हो जाएं। इससे आपके स्नैक का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा।

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#4 बाइट्स बनाएं अब इस मसालेदार मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाएं जो बाइट्स के आकार के समान हों। इन गोलों को हल्का सा दबाकर चपटा कर लें ताकि वे एयर फ्रायर में अच्छे से पक सकें। आप चाहें तो इन बाइट्स को अपने मनपसंद आकार में भी बना सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और यह बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्नैक बन जाएगा। इन बाइट्स को बनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।