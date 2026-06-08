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नेपाल का मशहूर पकवान है सेल रोटी, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
सेल रोटी की रेसिपी

नेपाल का मशहूर पकवान है सेल रोटी, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

लेखन सयाली
Jun 08, 2026
04:38 pm
क्या है खबर?

सेल रोटी नेपाल की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। यह एक प्रकार की तली हुई मिठाई होती है, जो खस्ता और स्वादिष्ट होती है। इसे चाय या कॉफी के साथ परोसा जाता है। आज हम आपको सेल रोटी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसे खा कर आपको जरूर इसे बार-बार बनाने का मन करेगा।

सामग्री

सेल रोटी के लिए जरूरी सामग्री

सेल रोटी बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो भारतीय रसोई में भी आसानी से मिल जाती हैं। इसके लिए आपको चावल का आटा (2 कप), चीनी (जरूरत के अनुसार), दूध (जरूरत के अनुसार), इलायची पाउडर (एक चम्मच), केसर (वैकल्पिक) और घी या तेल (तलने के लिए) चाहिए होगा। इन चीजों का उपयोग करके आप आसानी से घर पर सेल रोटी बना सकते हैं। सामग्रियों की मात्रा अपने अनुसार बढ़ा या घटा लें।

आटा

आटा तैयार करें

सेल रोटी का आटा बनाने के लिए सबसे पहले चावल का आटा, चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा-सा दूध एक साथ मिलाएं। ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा। इसे ऐसा बनाएं कि वह चम्मच से उठाया जा सके और आसानी से फैलाया जा सके। अगर आपको लगता है कि आटे में दूध कम है तो थोड़ा और दूध डालकर मिलाएं, ताकि आटा सही बन जाए।

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फैलाना

आकार दें

अब तैयार आटे को हाथों पर लेकर उसे गोल आकार में फैलाएं। आप चाहें तो इसे गोल घेरे जैसा आकार दे सकते हैं या फिर सामान्य गोल रोटी की तरह भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि रोटी ज्यादा पतली न हो, ताकि वह तलने पर टूटे नहीं। इसके बाद सभी रोटियों को इसी तरह तैयार कर लें। इस तरह की रोटी बनाने में मजा आता है और यह खाने में भी बहुत अच्छी लगती है।

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तलना

रोटी तलें

अब एक कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें और उसमें तैयार सेल रोटी डालें। उसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें। जैसे ही रोटी तल जाए, उसे निकालकर पेपर टॉवल पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए। इसी तरह सभी सेल रोटियां तल लें। आप चाहें तो इन्हें गर्मा-गर्म ही परोस सकते हैं या बाद में भी खा सकते हैं। इन्हें नेपाली लोग आलू की सब्जी के साथ खाना भी पसंद करते हैं।

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