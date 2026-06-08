नेपाल का मशहूर पकवान है सेल रोटी, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

सामग्री

सेल रोटी के लिए जरूरी सामग्री

सेल रोटी बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो भारतीय रसोई में भी आसानी से मिल जाती हैं। इसके लिए आपको चावल का आटा (2 कप), चीनी (जरूरत के अनुसार), दूध (जरूरत के अनुसार), इलायची पाउडर (एक चम्मच), केसर (वैकल्पिक) और घी या तेल (तलने के लिए) चाहिए होगा। इन चीजों का उपयोग करके आप आसानी से घर पर सेल रोटी बना सकते हैं। सामग्रियों की मात्रा अपने अनुसार बढ़ा या घटा लें।