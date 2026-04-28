घर पर बच्चों के लिए बनाएं इंडो-चाइनीज स्टाइल गोभी मंचुरियन, बार-बार खाने की करेंगे जिद
क्या है खबर?
इंडो-चाइनीज का स्वाद हर किसी को भाता है। अगर आप भी इंडो-चाइनीज के शौकीन हैं तो आपको एक बार घर पर गोभी मंचूरियन जरूर आजमाना चाहिए। आज हम आपको गोभी मंचुरियन की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बनाने में भी सरल है। इस रेसिपी का पालन करके आप अपने घर पर ही होटल जैसा गोभी मंचुरियन बना सकते हैं। आइए इसे बनाने का तरीका जानें।
सामग्री
गोभी मंचुरियन के लिए जरूरी सामान
गोभी मंचुरियन बनाने के लिए आपको फूलगोभी, मैदा, कॉर्नफ्लोर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च, तेल, हरा धनिया और प्याज की जरूरत होगी। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी पसंद की सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस व्यंजन की खासियत यह है कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद बन जाता है। इसमें मसाले आप अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं।
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गोभी को तैयार करने का तरीका
सबसे पहले फूलगोभी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक बड़े कटोरे में मैदा, कॉर्नफ्लोर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में कटे हुए फूलगोभी के टुकड़ों को डुबोकर गरम तेल में तलें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और इसी तरह बाकी की फूलगोभी को भी तल लें।
#2
मंचुरियन ग्रेवी के लिए जरूरी सामग्री
मंचुरियन ग्रेवी के लिए आपको सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, प्याज और तेल की जरूरत होगी। अगर आपके पास हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर जैसी सब्जियां हों तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी ग्रेवी और भी स्वादिष्ट बन जाएगी। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के मसाले भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। सॉस भी आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं।
#3
मंचुरियन ग्रेवी बनाने का तरीका
सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर भूनें, जब तक कि वे सुनहरी न हो जाएं। अब इसमें सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं, ताकि ग्रेवी पतली हो जाए। इसके बाद इसमें तले हुए गोभी के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सारी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।