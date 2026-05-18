घर पर आसानी से बनाएं गुजराती केरी नु रस, खाते की मुंह में आ जाएगा पानी

गुजराती केरी नु रस एक पारंपरिक और स्वादिष्ट पेय है, जो गर्मियों में खासतौर पर पिया जाता है। यह पेय पके आम और कई मसालों का मिश्रण होता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें आम का मीठा स्वाद और गुड़ की मिठास मिलती है, जिससे इसका स्वाद अनोखा बन जाता है। इस लेख में हम आपको इस पेय की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकें।

सामग्री केरी नु रस के लिए जरूरी सामान गुजराती केरी नु रस बनाने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी, उन्हें आप आसानी से बाजार से खरीदकर ला सकते हैं। इसके लिए 2-3 पके हुए आम, 2 कप दूध, 4 बड़े चम्मच गुड़ का चूरा, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, सौंफ का पाउडर, आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और बर्फ के टुकड़े (स्वादानुसार) लगेंगे। आप इसे बनाने के लिए हापुस या केसर आम ले सकते हैं।

#1 आम की प्यूरी बनाएं केरी नु रस बनाने के लिए पके और मीठे आमों को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। ऐसा करने से उनमें मौजूद अतिरिक्त गर्मी और रस निकल जाएगा। इसके बाद उन्हें छीलकर गूदे को गुठली से अलग कर लें। आम के टुकड़ों को ब्लेंडर में डालें। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए इसमें थोड़ा-सा पानी या दूध मिला दें। इस तरह आपके आम की प्यूरी तैयार हो जाएगी।

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#2 मसाले मिलाएं अब इस पेस्ट में गुड़ का चूरा डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि गुड़ अच्छी तरह से घुल जाए। इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर, सौंफ का पाउडर, इलायची का पाउडर और सौंफ डालकर अच्छे से मिलाएं। इन मसालों से पेय को एक अनोखा स्वाद मिलेगा, जो इसे और भी खास बनाएगा। आप अपनी पसंद के अनुसार मसालों की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं, ताकि आपको अपने स्वादानुसार पेय मिले।

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