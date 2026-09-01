खास मौकों पर आप बना सकते हैं कस्टर्ड पाई, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
कस्टर्ड पाई एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है। यह मिठाई खासतौर पर बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को पसंद आती है। इसमें ताजे फल, दूध और चीनी का मेल होता है, जो इसे खास बना देता है। इस लेख में हम आपको कस्टर्ड पाई बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से अपने घर पर सरलता से बना सकते हैं।
सामग्री
कस्टर्ड पाई के लिए जरूरी सामान
कस्टर्ड पाई बनाने के लिए आपको कुछ आसान सामान की जरूरत होगी। इनमें शामिल हैं: मैदा, मक्खन, चीनी, दूध, और केला, सेब व पपीता जैसे ताजा फल आदि।
इसके अलावा आपको थोड़ा-सा वनीला फ्लेवर और कॉर्नफ्लोर भी चाहिए होगा। आप अपनी पसंद के अनुसार सामग्री में बदलाव कर सकते हैं और अपने स्वादानुसार मिठास भी जोड़ सकते हैं।
अगर आप चाहें तो इसमें अन्य फलों को भी शामिल कर सकते हैं।
आटा
कस्टर्ड पाई का आटा तैयार करना
कस्टर्ड पाई का आटा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैदा, मक्खन और थोड़ा-सा पानी मिलाकर एक नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो सके।
इसके बाद इसे बेलकर पाई टिन में फैलाएं और किनारों को काट दें। इसके बाद इसे कांटे से छेद करके हल्का-सा दबा दें।
अब इसे पहले से गर्म ओवन में सुनहरा होने तक बेक करें।
मिश्रण
कस्टर्ड मिश्रण बनाना
कस्टर्ड मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी डालें। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए तो उसमें कॉर्नफ्लोर मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं।
अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और इसमें बेकिंग सोडा फेंटकर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को तैयार पाई बेस पर डालें और ऊपर से कटे हुए ताजे फल सजाएं।
आप चाहें तो इसमें वनीला फ्लेवर भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
बेकिंग
कस्टर्ड पाई को बेक करना
अब तैयार पाई को फिर से पहले से गर्म ओवन में रखें और 25-30 मिनट तक बेक करें, जब तक कि इसका शीर्ष सुनहरा न हो जाए। बीच-बीच में पाई को चेक करते रहें, ताकि वह जल न जाए।
जब पाई अच्छी तरह बेक हो जाए तो उसे ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। इसके बाद इसे टुकड़ों में काटकर परोसें।
यह मिठाई ठंडी या कमरे के तापमान पर ही सबसे अच्छी लगती है।