खास मौकों पर आप बना सकते हैं कस्टर्ड पाई, जानिए इसकी आसान रेसिपी

कस्टर्ड मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी डालें। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए तो उसमें कॉर्नफ्लोर मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं।

अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और इसमें बेकिंग सोडा फेंटकर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को तैयार पाई बेस पर डालें और ऊपर से कटे हुए ताजे फल सजाएं।

आप चाहें तो इसमें वनीला फ्लेवर भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।