स्नैक्स टाइम में बनाएं ज्वार खाखरा, घर में सभी को आएगा पसंद
क्या है खबर?
अगर आप खाने में कुछ नया और कुरकुरा खाना चाहते हैं तो ज्वार खाखरा एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें कम कैलोरी होती हैं और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद और कुरकुरापन आपको जरूर पसंद आएगा। आइए घर पर कुरकुरा ज्वार खाखरा बनाने का तरीका जानते हैं।
सामग्री
ज्वार खाखरा बनाने के लिए जरूरी सामग्री
2 कप ज्वार का आटा, आधा कप पानी, एक चम्मच नमक, एक चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, तेल (तलने के लिए) और थोड़ा-सा सूखा आटा (बिलने के लिए)।
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपनी आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
आटा
आटा गूंथने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में ज्वार का आटा डालें और उसमें नमक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग और धनिया पाउडर मिलाएं। अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें।
गूंथे हुए आटे को 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें ताकि वह नरम हो जाए और सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इस दौरान आटे को हाथ से मलते रहें ताकि वह चिकना हो जाए।
बेलें और सेंकें
बेलने और सेंकने का तरीका
अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें गोल-गोल बेल लें। बेली हुई लोईयों को सूखे आटे से दोनों तरफ से कोट करें।
इसके बाद एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ी-सी तेल लगाकर बेली हुई लोई को रखें। इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें।
जब सभी खाखरे तैयार हो जाएं तो उन्हें ठंडा होने दें और एयरटाइट डिब्बे में रखें ताकि वे लंबे समय तक कुरकुरे बने रहें।
स्वादिष्ट
खाखरे को स्वादिष्ट बनाने के तरीके
अगर आप अपने ज्वार खाखरे को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं जैसे कि लहसुन पाउडर, पनीर पाउडर या चाट मसाला आदि।
इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा मक्खन लगाकर भी खा सकते हैं जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।
सेवन
सेहतमंद स्नैक के रूप में करें सेवन
ज्वार खाखरा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को ठीक रखता है।
इसे आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं क्योंकि यह उन्हें ऊर्जा देता है और उनकी भूख को शांत करता है। इस प्रकार आप आसानी से घर पर बना सकते हैं कुरकुरा ज्वार खाखरा, जो आपके पूरे परिवार को पसंद आएगा।