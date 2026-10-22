स्नैक्स टाइम में बनाएं ज्वार खाखरा, घर में सभी को आएगा पसंद

लेखन अंजली 06:19 pm Oct 22, 202606:19 pm

क्या है खबर?

अगर आप खाने में कुछ नया और कुरकुरा खाना चाहते हैं तो ज्वार खाखरा एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें कम कैलोरी होती हैं और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद और कुरकुरापन आपको जरूर पसंद आएगा। आइए घर पर कुरकुरा ज्वार खाखरा बनाने का तरीका जानते हैं।