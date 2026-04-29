बहुत मशहूर है मिष्टी दोई, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

बंगाली खाने में मिष्टी दोई एक खास मिठाई है, जो विशेष मौकों पर बनाई जाती है। इसे बनाने में दूध का इस्तेमाल होता है, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है और फिर उसमें गुड़ मिलाया जाता है। इस लेख में हम आपको बिना शक्कर के मिष्टी दोई बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकें।

स्टेप-1 दूध को धीमी आंच पर पकाएं मिष्टी दोई बनाने के लिए सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर पकाना होगा। एक बड़े बर्तन में दूध डालकर उसे गैस पर रखें और उसे लगातार चलाते रहें ताकि वह जले नहीं। दूध को तब तक पकाएं जब तक उसकी मात्रा आधी न हो जाए और वह गाढ़ा न हो जाए। इस प्रक्रिया में लगभग 1-2 घंटे लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें और दूध को अच्छे से पकने दें।

स्टेप-2 गुड़ मिलाएं जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें गुड़ मिलाएं। गुड़ को पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि वह जल्दी पिघल जाए। गुड़ को धीरे-धीरे मिलाते हुए पिघलाएं। इस चरण में आपको मिश्रण को अच्छे से मिलाना होगा ताकि गुड़ पूरी तरह से घुल जाए। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।

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स्टेप-3 दही जमाने का तरीका मिश्रण ठंडा होने के बाद इसे किसी साफ और सूखे बर्तन में डालें और ऊपर से थोड़ा दही डालें ताकि दही अच्छी तरह जम सके। आप चाहें तो इसके ऊपर कटे हुए मेवे भी डाल सकते हैं। अब इस बर्तन को किसी गर्म स्थान पर रखें जैसे कि रसोई या फिर ओवन (बिना चालू किए)। 6-8 घंटे बाद आपका मिष्टी दोई तैयार हो जाएगा और उसे फ्रिज में ठंडा करके परोसें।

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स्टेप-4 सजावट करें मिष्टी दोई तैयार होने के बाद उसकी सजावट करें ताकि यह देखने में भी आकर्षक लगे। इसके लिए आप कटे हुए बादाम, पिस्ता या फिर काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी-सी इलायची पाउडर भी छिड़क सकते हैं जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इस तरह आपकी मिष्टी दोई न केवल स्वादिष्ट बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी।