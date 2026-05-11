घर पर मिक्सर में आसानी से बनाएं नारियल की चटनी, जानें तरीका

दक्षिण भारतीय खाने में नारियल की चटनी का खास महत्व है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मिक्सर में नारियल की चटनी बनाना बेहद आसान है और इसके लिए कुछ ही सामग्री की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको मिक्सर में नारियल की चटनी बनाने का तरीका बताएंगे, ताकि आप इसे घर पर आसानी से बना सकें और अपने खाने का मजा बढ़ा सकें।

सामग्री सामग्री की जानकारी नारियल की चटनी बनाने के लिए आपको ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, करी पत्ता, सरसों के दाने और नमक की जरूरत होगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी अरहर की दाल या मूंग दाल भी मिला सकते हैं, जिससे चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इन चीजों को मिक्सर में डालकर पीसना होगा ताकि चटनी ये एक जैसी हो जाए और इसका स्वाद बेहतरीन हो।

पीसने का तरीका मिक्सर में पीसने का तरीका सबसे पहले कद्दूकस किए हुए नारियल को मिक्सर के जार में डालें और उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, करी पत्ता आदि डालें। अब इस मिश्रण को अच्छे से पीसें ताकि यह एकसार हो जाए। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लग रहा हो तो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर फिर से पीसें। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत पतला न हो क्योंकि इससे चटनी का स्वाद बिगड़ सकता है। सही मात्रा में पानी डालकर पीसने से चटनी का स्वाद बेहतरीन बनेगा।

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तड़का तड़का लगाने का तरीका तड़का लगाने के लिए एक छोटे बर्तन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने डालें। जब सरसों के दाने फूटने लगें तो उसमें करी पत्ते डालें और इसे कुछ सेकंड तक पकाएं। अब इस तड़के को पीसी हुई चटनी पर डालकर अच्छे से मिला लें। इससे चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और इसका रंग भी सुंदर दिखेगा। तड़का लगाने से चटनी में एक खास खुशबू भी आएगी।

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