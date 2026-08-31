स्टीम और फ्राइड की जगह घर पर बनाएं चिली मोमो, खाते ही चाटते रह जाएंगे उंगलियां

अब गूंदे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। हर लोई में थोड़ी-थोड़ी स्टफिंग डालकर उसे मोमो की तरह बंद कर दें।

इसी तरह सारे मोमो तैयार कर लें। अगर आप चाहें तो इन्हें भाप में पका सकते हैं या तल भी सकते हैं। भाप में पकाने के लिए एक स्टीमर में थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें मोमो रखें।

10-15 मिनट तक इन्हें पकने दें। इसके बाद आप इन्हें चिली मोमो की ग्रेवी में डाल सकते हैं।