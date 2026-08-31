स्टीम और फ्राइड की जगह घर पर बनाएं चिली मोमो, खाते ही चाटते रह जाएंगे उंगलियां
क्या है खबर?
चिली मोमो एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो बच्चों और बड़ों, दोनों को बहुत पसंद आता है। यह खासकर शाम की चाय के साथ या किसी पार्टी में परोसा जा सकता है। चिली मोमो बनाने की रेसिपी बहुत आसान है और इसके लिए आपको कुछ सामान्य सामग्री की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको चिली मोमो की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
सामग्री
चिली मोमो के लिए जरूरी सामान
चिली मोमो बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: मैदा (आपकी जरूरत के हिसाब से), पत्तागोभी (बारीक कटी हुई), गाजर (बारीक कटी हुई), शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), सोया सॉस, टोमैटो सॉस, सिरका, नमक, तेल (तलने के लिए), लहसुन (बारीक कटा हुआ), अदरक (बारीक कटी हुई), हरा धनिया और प्याज।
आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं और पनीर भी मिला सकते हैं।
आटा
मोमो का आटा तैयार करें
चिली मोमो का आटा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। फिर इसमें पानी डालकर एक नरम आटा गूंद लें।
इस आटे को 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो सके। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, ताकि मोमो बनाने में आसानी हो।
अगर आपके पास समय हो तो आप आटे को थोड़ी देर तक आराम करने दें, ताकि वह लचीला हो सके।
स्टफिंग
स्टफिंग तैयार करें
चिली मोमो की स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें लहसुन, प्याज और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें पत्तागोभी, गाजर और शिमला मिर्च डालकर अच्छे से पकाएं।
जब सब्जियां नरम हो जाएं तो इसमें सोया सॉस, टोमैटो सॉस, सिरका और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि पानी पूरी तरह से सूख न जाए।
इसके बाद इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।
मोमो
मोमो बनाना शुरू करें
अब गूंदे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। हर लोई में थोड़ी-थोड़ी स्टफिंग डालकर उसे मोमो की तरह बंद कर दें।
इसी तरह सारे मोमो तैयार कर लें। अगर आप चाहें तो इन्हें भाप में पका सकते हैं या तल भी सकते हैं। भाप में पकाने के लिए एक स्टीमर में थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें मोमो रखें।
10-15 मिनट तक इन्हें पकने दें। इसके बाद आप इन्हें चिली मोमो की ग्रेवी में डाल सकते हैं।
सॉस
चिली सॉस बनाने का तरीका
चिली सॉस के लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें टोमैटो सॉस, सोया सॉस, सिरका, नमक मिलाकर कुछ देर पकाएं।
अंत में हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सॉस तैयार करें। सॉस को गाढ़ा करने के लिए उसमें कॉर्न फ्लोर और पानी का घोल डालें।
इसके बाद इसमें तैयार मोमो डालकर अच्छी तरह मिला लें और आनंद लेकर खाएं।