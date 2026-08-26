घर पर आसानी से बनाई जा सकती है चीज़ी मसाला मैकरोनी, जानें रेसिपी

अब एक पैन में थोड़ा तेल या मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डालें। इन्हें मध्यम आंच पर भूनें जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं।

इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनें ताकि इसका कच्चा स्वाद खत्म हो जाए। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।