घर पर आसानी से बनाई जा सकती है चीज़ी मसाला मैकरोनी, जानें रेसिपी
क्या है खबर?
चीज़ी मसाला मैकरोनी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इस व्यंजन की खासियत इसकी चटपटी और मसालेदार स्वाद है, जो इसे हर उम्र के लोगों के लिए आदर्श बनाता है। आइए इसकी विधि जानते हैं, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
आवश्यक सामग्री
चीज़ी मसाला मैकरोनी बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां
चीज़ी मसाला मैकरोनी बनाने के लिए आपको कुछ प्रमुख सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि मैकरोनी, दूध, कदूकस किया हुआ चीज़, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, तेल या मक्खन और हरा धनिया।
इन सामग्रियों का सही अनुपात आपके व्यंजन को और भी स्वादिष्ट बना देगा, जिससे हर कोई इसका लुत्फ उठा सकेगा।
स्टेप-1
सबसे पहले मैकरोनी उबालें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें।
जब पानी उबलने लगे तो उसमें मैकरोनी डाल दें और इसे थोड़ा कच्चा रहने तक पकाएं। लगभग 8-10 मिनट बाद मैकरोनी नरम हो जाएगी।
अब इन्हें छानकर ठंडे पानी से धो लें ताकि पकने की प्रक्रिया रुक जाए और ये चिपके नहीं। इस तरह मैकरोनी तैयार हो जाएगी, जिससे आगे के कदमों के लिए तैयार हो जाएंगे।
स्टेप-2
मसाला तैयार करना
अब एक पैन में थोड़ा तेल या मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डालें। इन्हें मध्यम आंच पर भूनें जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं।
इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनें ताकि इसका कच्चा स्वाद खत्म हो जाए। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
स्टेप-3
दूध और चीज़ मिलाना
जब मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें धीरे-धीरे दूध डालें और इसे उबाल आने दें। अब इसमें पके हुए मैकरोनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
इसके बाद कदूकस किया हुआ चीज़ डालें और इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि चीज़ अच्छे से पिघल जाए और दूध गाढ़ा हो जाए। इस मिश्रण को 5-7 मिनट तक पकाने के बाद यह तैयार हो जाएगा।
स्टेप-4
ऐसे परोसें मैकरोनी
अब चीज़ी मसाला मैकरोनी को गैस से उतार लें और इसे गर्मागर्म परोसें। ऊपर से थोड़ी कद्दूकस किया हुआ चीज़ और हरा धनिया डालकर सजाएं।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। आप इसे दोपहर या रात के खाने में बना सकते हैं।
इस तरह आप अपने परिवार और दोस्तों को एक बेहतरीन व्यंजन परोस सकते हैं।