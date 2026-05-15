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घर पर आसानी से बनाएं बिस्किट केक, जानिए आसान रेसिपी
घर पर झटपट बनाएं बच्चों का पसंदीदा बिस्किट केक

घर पर आसानी से बनाएं बिस्किट केक, जानिए आसान रेसिपी

लेखन अंशिका शुक्ला
May 15, 2026
05:45 pm
क्या है खबर?

बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को केक खाना पसंद होता है, लेकिन बाजार में मिलने वाले केक में कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स और अप्राकृतिक फ्लेवर होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे में घर पर केक बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए आज हम आपको बिना बेक किए बनने वाले केक की रेसिपी बताते हैं, जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे।

आवश्यक सामग्री

बिस्किट केक बनाने के लिए जरूरी चीजें

बिस्किट केक बनाने के लिए सबसे पहले 2 पैकेट बिस्किट, 1 कप दूध. आधा कप गाढ़ा दूध. 2 बड़ी चम्मच कोको पाउडर, 1 कप मलाई, 2 बड़ी चम्मच चीनी, 1 चम्मच वनीला एसेंस, 2 बड़ा चम्मच देसी घी, थोड़े बादाम और पिस्ता (बारीक कटे हुए) लेलें। नोट: अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है, तो गाढ़े दूध की जगह चीनी का इस्तेमाल करें और उसे दूध में मिलाएं।

स्टेप-1

इस तरह से शुरू करें बिस्किट केक की तैयारी

सबसे पहले एक मिक्सर में बिस्किट को डालकर अच्छे से पीस लें, फिर इस पाउडर को एक कटोरे में गाढ़ा दूध, कोको पाउडर और दूध के साथ डालें। इसके बाद इन चीजों को अच्छी तरह से मिला लें। अब एक अन्य कटोरे में मलाई को चीनी, वनीला एसेंस और थोड़ा दूध डालकर अच्छे से फेंटें। इसके बाद बिस्किट वाले मिश्रण में मलाई वाला मिश्रण डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।

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स्टेप-2

बिस्किट केक को जमाने का तरीका

अब इस मिश्रण को एक कांच के बर्तन में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद इस मिश्रण को एक घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रख दें, फिर इस पर बादाम और पिस्ता डालकर इसे परोसें। अगर आप चाहें तो इस केक पर चॉकलेट या क्रीम की सजावट भी कर सकते हैं। इस केक को आप आसानी से किसी भी पार्टी के लिए तैयार कर सकते हैं।

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महत्वपूर्ण बातें

बिस्किट केक से जुड़ी जरूरी बातें

इस केक को आप बिना बिस्किट के भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में मिक्सर नहीं है, तो आप बिस्किट को क्रश करके पाउडर बना सकते हैं। केक को ज्यादा देर तक कमरे के तापमान पर न रखें क्योंकि इससे यह खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें और 2 से 3 दिन के अंदर इसका सेवन कर लें।

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