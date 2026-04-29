गर्मियों में घर पर आसानी से बनाएं बेल का शरबत और जानें इसके फायदे

गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए लोग कई तरह के शरबत पीते हैं। इनमें बेल का शरबत भी शामिल है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। बेल में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पोषण भी देते हैं। आइए जानते हैं बेल का शरबत कैसे बनाएं और इसके फायदे क्या हैं।

सामग्री बेल का शरबत बनाने के लिए जरूरी चीजें 2 से 3 बेल के फल का गूदा, 2 से 3 बड़ी चम्मच चीनी या गुड़ का पाउडर, 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी भुना जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस, 4 से 5 पुदीने की पत्तियां, 1 लीटर पानी। आप अपनी पसंद के अनुसार सामग्रियों की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं।

रेसिपी बेल का शरबत बनाने की रेसिपी सबसे पहले बेल के फल का गूदा निकालकर एक मिक्सर में डालकर उसका पेस्ट बना लें। अब एक बड़े बर्तन में इस पेस्ट को चीनी, काले नमक, भुने जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नींबू का रस और पुदीने की पत्तियों के साथ डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें ठंडा पानी डालकर फिर से अच्छे से मिलाएं। अंत में इस बेल के शरबत को बर्फ के टुकड़ों के साथ गिलास में डालकर परोसें।

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लाभ बेल के शरबत के फायदे बेल का शरबत कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। यह पेय पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। बेल का शरबत त्वचा के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह त्वचा को निखारने में मदद करता है। गर्मियों के दौरान इसका सेवन आपको तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रख सकता है।

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