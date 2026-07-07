घर पर आसानी से उगाए जा सकते हैं फ्रेंच बीन्स, जानें तरीका

#4

पौधों की देखभाल

पौधों की देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि वे स्वस्थ रहें। इसके लिए नियमित रूप से पानी दें और समय-समय पर खाद डालते रहें। अगर कोई कीड़ा लग जाए तो प्राकृतिक उपायों जैसे नीम का रस या साबुन पानी का उपयोग करें। इसके अलावा पौधों को समय-समय पर काटते रहें ताकि उनकी वृद्धि बेहतर हो सके। इस प्रकार सही देखभाल से आप घर पर आसानी से फ्रेंच बीन्स उगा सकते हैं और ताजे भोजन का आनंद ले सकते हैं।