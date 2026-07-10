घर पर आसानी से उगाएं चेरी टमाटर, जानें तरीका

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कीट-पतंगों से बचाव करें

चेरी टमाटर के पौधों पर कीट-पतंगें हमला कर सकते हैं, इसलिए इनका समय-समय पर निरीक्षण करें ताकि समस्या बढ़ने से पहले ही इसका समाधान हो सके। नीम का तेल या साबुन पानी का छिड़काव इस समस्या से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार इन सरल उपायों का पालन करके आप अपने घर पर ही आसानी से चेरी टमाटर उगा सकते हैं। इनका सेवन करें या फिर अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटें, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है।